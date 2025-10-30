SK海力士產能全被包

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

南韓晶片大廠SK海力士上季獲利大增62%，並表示明年所有記憶體晶片產品線已被客戶全數訂滿，可見全球AI基礎建設擴張，推升了整體市場需求。

SK海力士29日表示，第3季營業利益年增62%至11.4兆韓元（約80億美元），創歷史新高，略高於分析師所料；營收則攀升39%至24.45兆韓元，同樣改寫史上新高。SK海力士指出，已完成新一代HBM4晶片協商，並將於本季開始出貨，但未透露客戶。SK海力士是輝達（NVIDIA）高頻寬記憶體（HBM）主要供應商。

SK海力士在新聞稿中表示，明年將擴大產能，2026年全年的DRAM和NAND產品，也已全數被訂走。

現代汽車證券分析師葛瑞格.盧（音譯，Greg Roh）指出：「由OpenAI的星際之門（Stargate）等大型計畫帶動的HBM需求將持續強勁，並延續至明年，加上各國發展主權AI及超大規模資料中心，都將進一步推升需求。」他說，AI需求激增也帶動企業級固態硬碟（SSD）銷量成長，對SK海力士有利。

這份財報表現打破部分投資人對股價價位過高的疑慮。有投資人認為，AI應用仍未普及，加上AI基礎建設的融資和供應鏈交易呈現循環特性，市場熱度恐難持久。他們警告，這場可能被高估的兆美元AI熱潮，主要靠OpenAI和輝達之間錯綜複雜的商業往來支撐。

單OpenAI一家簽訂的資料中心和晶片合約，規模估計就可能超過1兆美元。SK海力士和三星電子已取得初步協議，將為OpenAI的「星際之門」計畫供應晶片，進一步鞏固在記憶體領域的領先地位。兩家公司預估，此計畫所需的HBM將超出全球現有產能兩倍以上。友利投資證券分析師李承宇（音譯）預測，全球半導體市場未來三年可能維持兩位數成長。

AI高階產品需求強勁，也限縮傳統記憶體的供應。據南韓媒體報導，SK海力士和三星已在第4季將傳統記憶體晶片價格調漲最多達30%。包括南亞科技（2408）在內的多家傳統記憶體製造商股價今年來也已翻倍。

小米上周宣布將調漲新款智慧手機售價，部分原因就是記憶體成本上升。費波納契資產管理執行長鄭仁允（音譯）說：「儘管競爭激烈，但整體出口量仍將逐步增加，並支撐獲利表現。」

