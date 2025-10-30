蘋果產品升級 將搭載OLED

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

蘋果公司（Apple）正準備為MacBook Air、iPad mini和iPad Air系列配備更高階的顯示器，為這些熱門產品做大幅更新。

彭博資訊引述知情人士報導，蘋果正在測試採用OLED螢幕的新版產品。OLED（有機發光二極體）技術能呈現更飽和的色彩與更深層的對比效果，畫質優於現有的LCD螢幕。

消息指出，這三款產品中可能由iPad mini率先升級，最快將於明年推出搭載OLED螢幕的新機。

這項調整是蘋果全面導入OLED技術的一環，也為使用者換新產品提供誘因。

雖然Mac和iPad銷售今年預料都將回升，但仍低於2021年與2022年疫情期間的高峰。

改採OLED預料也將推升售價。代號J510的iPad mini更新機型，售價可能因螢幕成本提高而上漲約100美元。蘋果同時測試了具防水功能的新外殼設計，與最新iPhone相同。

此外，蘋果正研發一種利用震動技術的新喇叭系統，藉此取消傳統喇叭開孔，避免水氣滲入。這和iPhone的防水設計不同，iPhone仍保留開孔，但透過墊圈和黏合層防止進水。

iPad mini上次更新是在2024年底，當時換新更快的處理器，並支援Apple Intelligence平台。

根據報導，預定明年春季推出的下一代iPad Air，仍將採用LCD螢幕，但後續機型可能改用OLED。至於上周採用M5晶片更新的iPad Pro，早在2024年5月就已導入OLED螢幕。

至於MacBook Pro，預定在下次改款時成為首款配備OLED螢幕的Mac。蘋果也已著手開發採用相同技術的新款MacBook Air，不過預料在2028年前不會推出。

