蘋果產品升級 將搭載OLED
蘋果公司（Apple）正準備為MacBook Air、iPad mini和iPad Air系列配備更高階的顯示器，為這些熱門產品做大幅更新。
彭博資訊引述知情人士報導，蘋果正在測試採用OLED螢幕的新版產品。OLED（有機發光二極體）技術能呈現更飽和的色彩與更深層的對比效果，畫質優於現有的LCD螢幕。
消息指出，這三款產品中可能由iPad mini率先升級，最快將於明年推出搭載OLED螢幕的新機。
這項調整是蘋果全面導入OLED技術的一環，也為使用者換新產品提供誘因。
雖然Mac和iPad銷售今年預料都將回升，但仍低於2021年與2022年疫情期間的高峰。
改採OLED預料也將推升售價。代號J510的iPad mini更新機型，售價可能因螢幕成本提高而上漲約100美元。蘋果同時測試了具防水功能的新外殼設計，與最新iPhone相同。
此外，蘋果正研發一種利用震動技術的新喇叭系統，藉此取消傳統喇叭開孔，避免水氣滲入。這和iPhone的防水設計不同，iPhone仍保留開孔，但透過墊圈和黏合層防止進水。
iPad mini上次更新是在2024年底，當時換新更快的處理器，並支援Apple Intelligence平台。
根據報導，預定明年春季推出的下一代iPad Air，仍將採用LCD螢幕，但後續機型可能改用OLED。至於上周採用M5晶片更新的iPad Pro，早在2024年5月就已導入OLED螢幕。
至於MacBook Pro，預定在下次改款時成為首款配備OLED螢幕的Mac。蘋果也已著手開發採用相同技術的新款MacBook Air，不過預料在2028年前不會推出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言