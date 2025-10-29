美股早盤／四大指數小漲！輝達市值突破5兆美元 Fed今晚利率決策
美股29日早盤小漲，投資人等待美國聯準會（Fed）稍晚公布利率決策，晶片大廠輝達（Nvidia）早盤上漲逾4%，市值突破5兆美元大關，成為美國首家到達該門檻的公司。
道瓊工業指數29日早盤上漲173點，或0.4%；標普500和那斯達克指數分別漲0.3%和0.6%，費城半導體指數大漲2%；台積電ADR漲1.5%。
投資人預期，只要股市能夠成功度過本周的一系列考驗，就能繼續目前漲勢。外界普遍預料，Fed稍晚會議決策將會降息1碼，但比較不確定的是，主席鮑爾的會後發言是否會採取鴿派語氣。投資人目前預期Fed將在12月會議再度降息。
「美股七雄」本周預計有五家要發布財報，預料將會繼續投資建造資料中心，但這幾家科技大廠若傳出任何令人失望消息，都將可能打擊整體市場。Google母公司字母、臉書母公司Meta，以及微軟，預計將在29日盤後發布財報。蘋果和亞馬遜則為30日。
在上周末的進展後，美中貿易緊張似乎已經緩解，投資人如今正在等待美國總統川普和大陸國家主席習近平在南韓的會面結果。白宮29日表示，川習會將於南韓時間30日上午11點（台灣時間10點）召開。
