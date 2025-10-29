777X客機延遲認證成本大增 波音第三季虧損54億美元

波音（Boeing）今天公佈第三季虧損54億美元，主要因其777X客機認證延遲導致成本大幅增加，拖累整體績效。

法新社報導，這家航空巨頭第三季營收跳增三成，達到233億美元，主因是商用飛機交付量較去年同期大幅成長。

不過，財報受到單次性49億美元777X計畫損失影響。該計畫因美國航空主管機關的認證程序延宕而陷入困境。

執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）指出，美國聯邦航空總署（FAA）10月批准提升波音737 MAX機型月產量，是公司持續改善的明顯跡象。

他也提到，波音本季產生正向自由現金流，這項數據備受華爾街關注。

但歐特柏格表示，波音近年經歷多起安全問題，包括2018年及2019年兩起波音737 MAX致命空難，導致FAA對新機型認證更加嚴格，公司仍須持續努力扭轉局勢。

波音已將777X商用機的交付時間從原定的2026年延後至2027年。

歐特柏格表示：「雖然對於777X時程延宕感到失望，但該飛機在飛行測試中的表現依然極佳。我們將持續努力推進開發計畫及穩定營運，以全面恢復公司績效並重建各方信任。」

歐特柏格在致員工訊息中也提到，聖路易（St.Louis）防務業務部門「正有效執行罷工應變計畫」。在26日超過3000名工人投票否決公司最新合約後，該部門已加緊應對。

波音聖路易當地主管表示，公司正加速招募替代人力，同時歡迎願意返工的員工。工會領袖則認為波音未能展現協商誠意。

波音股價在盤前交易中下跌0.9%。