印度首席經濟顧問：美元穩定幣將挑戰全球貨幣政策

中央社／ 孟買29日綜合外電報導
印度政府首席經濟顧問納格斯瓦蘭。(路透)
印度政府首席經濟顧問納格斯瓦蘭（V. Anantha Nageswaran）今天說，美元穩定幣（stablecoins）日益普及，將成為明年的重要現象，並可能挑戰全球貨幣政策。

路透社報導，納格斯瓦蘭在孟買一場活動中表示：「美元穩定幣的出現，將為任何國家的貨幣政策、貨幣傳導機制和鑄幣稅帶來各自的挑戰。」

鑄幣稅指的是貨幣面額與其生產及發行成本之間的差額。

納格斯瓦蘭說，由於印度擁有像統一支付介面（UPI）這樣廣泛使用的即時國內支付系統，相較於歐盟等已開發經濟體，印度對穩定幣的需求較低。

他表示，穩定幣將成為銀行在金融中介及吸引客戶存款方面的競爭來源。

由於美國友善的監管規範，美元穩定幣在全球蔚為風潮，其全球市值已攀升至超過3000億美元。

穩定幣 貨幣 印度

