市占節節敗退 輝達為何投資諾基亞不選愛立信？專家分析背後考量

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳29日宣布投資諾基亞（Nokia）10億美元，雙方將合作6G AI網路平台，並把電信技術帶回美國，工研院資通所組長邱碧貞指出，輝達2023年就成立AI RAN聯盟，諾基亞目前在RAN市場排名第三，或許因此較有意願跟輝達合作，市場臆測未來可關注諾基亞是否因此將變成「美基亞」。

輝達在華盛頓特區舉辦年度GTC論壇，主題演講中大方宣布將投資10億美元，取得諾基亞2.9%股權，雙方將合作打造6G通訊技術，合推NVIDIA Arc Aerial RAN平台，消息一出吸引網通界關注。

而對於NVIDIA此時為何將布局目標轉向AI RAN，並選擇跟諾基亞合作？事實上，近年諾基亞營運表現並不如預期，尤其在RAN無線通訊接取網路市場上，市占率節節敗退，反而是同為歐洲公司的愛立信（Ericsson）表現穩健成長，根據Omdia的數據，諾基亞的全球RAN市占率從2023年的19.5%下降到2024年的17.6%，而愛立信的市占率則從24.3%成長到25.7%。

外電更指出，諾基亞幾年前失去Verizo大客戶後，諾基亞在美國僅剩的大型RAN客戶是T-Mobile。

邱碧貞表示，全球通訊產業市場極大，華為市占率第一，愛立信居次，目前諾基亞排名應該是第三，而輝達選擇投資諾基亞而不是愛立信，或許是基於市場策略考量，由於愛立信在ORAN市場已有自己一套生態系統，或許因此輝達認為跟諾基亞合作較有空間，而諾基亞因市場競爭落後愛立信，或更有合作意願，諾基亞已在美國有布局，未來可以觀察是否加大投資協助美國電信設備自主，類似台積電（2330）赴美模式。

而輝達為何此時機出手投資電信設備大廠，並強調發展6G？邱碧貞表示，3GPP聯盟預計2028年會確定6G標準，而真正商轉時間預計2030年，而6G網路的設計一大特色是支援多機器人的協作，舉例來說，無人機群飛偵察或搬運，自駕車彼此通訊聯繫，6G的Adaptive Network（自適應網路）特性扮演關鍵角色，而5G還無法滿足複雜的即時性協作需求。

邱碧貞表示，輝達不是今年才看到AI RAN重要性，早在2023年就已倡議AI RAN聯盟，期望將運算平台帶入通訊市場，但傳統RAN基地台硬體不會放高算力的GPU，5G及OPEN RAN開放平台架構成為輝達的機會。