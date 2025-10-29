TOYOTA 熱銷神車Corolla 日本移動展全新潮流概念車

日本移動展29日盛大開展，豐田集團展出三大未來汽車新趨勢；首先TOYOTA全球熱銷神車Corolla展出全新概念車(Concept)；LEXUS則是推出屬於自己上天、下海豪華交通工具；大發(DAIHATSU)將主打滿足全方位生活交通工具。

首先TOYOTA全球熱銷神車Corolla展出全新概念車(Concept)，導入品牌最新設計科技語彙車款，充滿前衛和濃厚跑車氣息的造型與眾不同，不盲從於潮流，為消費者創造夢想，主打For All為所有需要移動的消費者帶來笑容，並且也展出結合幼童互動的小型概念車。

汽車達人分析，Corolla Concept拋棄過去Corolla所有比較中庸或家用轎車的刻板印象，採取更多運動化、溜背線條、銳角輪廓和高視覺張力設計，而且有各種不同動力選擇。這次的發表代表下一世代Corolla的願景，不只是家用轎車，而是具備更多個性、更多動力選項、更強品牌張力的產品。

TOYOTA豐田汽車會長豐田章男將成為大發的首席試車者，未來大發品牌強調不只推出更多款強調載物機能的多功能商用車款，還要結合運動、搬運等不同用途的小型運輸工具，小巧，機動靈巧，後輪驅動全新型態的汽車，生活需求車跟工作車能同步結合的車款。