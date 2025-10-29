富爸爸作者清崎：就是因為「這種」輸家特質你才窮 克服後必翻身

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎29日在X發文指出，輸家之所以淪為輸家，是因為「怕輸」且抗壓性低，若能克服這些弱點並提升情商，有助於翻轉人生。

他寫道，輸家是之所以是輸家，正是因為怕輸。

「當我向朋友展示我的Coinbase應用程式（App），說明幾年前投資加密貨幣有多可悲，但時至今日，我的App顯示我有價值數百萬美元的比特幣...我認為，比特幣行情今年可能翻倍，可能觸及20萬美元的高點。」

「儘管我的App顯示我的比特幣部位價值數百萬美元，但我朋友卻只看到曾虧損數十萬美元。我朋友看不到帳面上的數百萬獲利，只看到那幾十萬的虧損。」

「這種情緒上的落差，就是富人與窮人和中產階級的關鍵差異，也就是所謂的情緒智商（EQ）。」

「簡單來說，窮人與中產階級之所以貧窮，是因為他們更害怕失敗，而不是渴望成功。」

「簡單來說，失敗者的情緒智商很低，他們活在一種名為『恐懼』的情緒當中。」

「富人明白，恐懼與貪婪都是情商的一環，而他們尊重這兩種情商特質。情商比智商的力量更大，這也是為什麼許多受過高等教育的人士，像我的窮爸爸一樣，一生貧困。」

「在金錢的世界裡，情商比智商更重要，與致富相比，輸家更怕輸，這就是為什麼許多受過高等教育的老師很窮。他們智商高，但情商低。」

「如果你想要變得富有又快樂，最重要的是要有高情商—那代表你比自己的貪婪與恐懼更高明。」

「請多保重。」