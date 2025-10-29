快訊

「奢求」坣娜驚傳病逝…紅斑性狼瘡舊疾復發 享年59歲

今年第4起非法登島！2陸女搭船越界闖高登島採貝 海巡當場逮人

三立電視台外抱瓦斯桶！男陳抗點燃火把 警消撲滅壓制逮捕

聽新聞
0:00 / 0:00

富爸爸作者清崎：就是因為「這種」輸家特質你才窮 克服後必翻身

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎表示，窮人就是因為情商低又怕輸，才會無法翻身。圖擷取自清崎X
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎表示，窮人就是因為情商低又怕輸，才會無法翻身。圖擷取自清崎X

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎29日在X發文指出，輸家之所以淪為輸家，是因為「怕輸」且抗壓性低，若能克服這些弱點並提升情商，有助於翻轉人生。

他寫道，輸家是之所以是輸家，正是因為怕輸。

「當我向朋友展示我的Coinbase應用程式（App），說明幾年前投資加密貨幣有多可悲，但時至今日，我的App顯示我有價值數百萬美元的比特幣...我認為，比特幣行情今年可能翻倍，可能觸及20萬美元的高點。」

「儘管我的App顯示我的比特幣部位價值數百萬美元，但我朋友卻只看到曾虧損數十萬美元。我朋友看不到帳面上的數百萬獲利，只看到那幾十萬的虧損。」

「這種情緒上的落差，就是富人與窮人和中產階級的關鍵差異，也就是所謂的情緒智商（EQ）。」

「簡單來說，窮人與中產階級之所以貧窮，是因為他們更害怕失敗，而不是渴望成功。」

「簡單來說，失敗者的情緒智商很低，他們活在一種名為『恐懼』的情緒當中。」

「富人明白，恐懼與貪婪都是情商的一環，而他們尊重這兩種情商特質。情商比智商的力量更大，這也是為什麼許多受過高等教育的人士，像我的窮爸爸一樣，一生貧困。」

「在金錢的世界裡，情商比智商更重要，與致富相比，輸家更怕輸，這就是為什麼許多受過高等教育的老師很窮。他們智商高，但情商低。」

「如果你想要變得富有又快樂，最重要的是要有高情商—那代表你比自己的貪婪與恐懼更高明。」

「請多保重。」

比特幣 中產階級 富人

延伸閱讀

金錢多重宇宙：鯖魚、聯準會、比特幣…從貨幣看懂通膨、金融危機、關稅貿易戰

打詐凍結比特幣 史上頭一遭

爆倉190億美元的1夜！比特幣閃崩、穩定幣脫鉤...槓桿引爆 加密貨幣迎史上最大清算

NASA代署長放話跟SpaceX對手簽約 馬斯克轟：智商只有兩位數的笨蛋

相關新聞

川普歷史知多少？紐時：林則徐「這句詩」形塑習近平貿易戰立場

中國大陸國家主席習近平如今正帶領中國力圖超越美國，而他早年在福建省工作，並於中共內部逐步升遷時，曾在辦公桌上擺放一首詩，...

安世晶片供應干擾開始衝擊汽車生產 恐威脅全球車廠本季產量

荷蘭安世半導體（Nexperia）風波所引發的晶片供應干擾，正開始衝擊汽車製造商的生產，衝擊可能擴至全球，損及本季的全球...

富爸爸作者清崎：就是因為「這種」輸家特質你才窮 克服後必翻身

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎29日在X發文指出，輸家之所以淪為輸家，是因為「怕輸」且抗壓性低，若能克服這些弱點...

輝達GTC DC大會直播遭AI深偽搞詐騙 同上人數還比官方多五倍

輝達28日在華盛頓特區風光舉行GTC大會，但有些沒留意的網友可能不曉得他們在YouTube上搜尋到的其實是盜版直播連結，...

聯準會可望再度降息 未來政策走向受關注

美國聯邦準備理事會（US Federal Reserve）幾乎可以確定將於29日宣布今年第2次降息，也可望釋出後續政策方...

物價衝擊日本中央新幹線 工程費飆升約8100億元

日本JR東海公司今天宣布，磁浮列車中央新幹線從東京都到愛知縣區間的總工程費用，從原本估計的約7兆日圓，增至11兆日圓左右...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。