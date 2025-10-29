輝達GTC DC大會直播遭AI深偽搞詐騙 同上人數還比官方多五倍

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
輝達28日舉行GTC大會，但卻有人用AI深偽出假的執行長黃仁勳（圖），並搞加密詐欺。 美聯社
輝達28日舉行GTC大會，但卻有人用AI深偽出假的執行長黃仁勳（圖），並搞加密詐欺。 美聯社

輝達28日在華盛頓特區風光舉行GTC大會，但有些沒留意的網友可能不曉得他們在YouTube上搜尋到的其實是盜版直播連結，利用人工智慧（AI）生成出深偽版的輝達執行長黃仁勳，宣傳加密幣騙局，假直播的同時上線人數一度比真直播高出逾五倍。

Tom's Hardware報導，CRN雜誌資深編輯馬汀（Dylan Martin）29日在X上發文指出，在輝達線上直播GTC大會的同時，有另一個名為「NVIDIA Live」的頻道也在進行假的直播，「似乎是用一個深偽的黃仁勳在宣傳一個『加密幣普及活動』。很明顯絕對不要去掃畫面上的QR碼。」

在真的GTC大會直播開始約20分鐘後，這個假直播連結的同上人數大約有9萬人。馬汀更指出，如果民眾在YouTube上搜尋關鍵字「Nvidia GTC DC」，假直播連結甚至還會第一個跑出來。（對任何想觀看該大會的人來說，輸入此關鍵字非常合理。）假連結的同上人數一度最高達到9.5萬人，而同一時間真連結的同上人數只有1.2萬人。

輝達 黃仁勳

