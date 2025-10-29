聯準會可望再度降息 未來政策走向受關注

快訊

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）
美國聯邦準備理事會（US Federal Reserve）幾乎可以確定將於29日宣布今年第2次降息，也可望釋出後續政策方向。

法新社報導，分析師與交易員普遍預期，聯準會利率決策委員會多數成員將支持降息1碼，將基準貸款利率下調至3.75%至4.00%之間。

降息將有助於美國經濟，因經濟仍在消化總統川普（Donald Trump）推出的大規模關稅影響，也為決策官員爭取更多時間，靜待政府關門落幕。

美國政府關門已近1個月，民主、共和兩黨持續僵持不下，造成幾乎所有官方數據暫停發布。

聯準會肩負雙重任務，必須獨立調控以應對通膨與失業情勢，可使用的工具包括升息、按兵不動或降息。

降息能刺激經濟與就業市場，通常也會帶動房貸利率下滑；反之，升息則可抑制經濟活動、壓低通膨。

聯準會官員近月來多次示警就業市場正在降溫，因此雖然通膨仍高於聯準會目標，他們已將重點轉向強化就業。

至於聯準會政策未來走向，根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）數據，金融市場基本上已經預期聯準會將於10月和12月各降息1碼，這也與聯準會決策官員上個月利率決議會議時的中位數預測相符。

但多數分析師普遍預料，美國聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell）在29日決策會議後的記者會上，將會對負責利率決策的「聯邦公開市場委員會」（FOMC）下次會議的立場保持開放態度。

另外，聯準會也可能在29日公布利率決策時，宣布其縮減資產負債表措施的結束時程。

聯準會 美國

