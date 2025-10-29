快訊

物價衝擊日本中央新幹線 工程費飆升約8100億元

中央社／ 東京29日綜合外電報導
JR東海公司今天宣布，磁浮列車中央新幹線從東京都到愛知縣區間的總工程費用，從原本估計的約7兆日圓，增至11兆日圓左右。美聯社
JR東海公司今天宣布，磁浮列車中央新幹線從東京都到愛知縣區間的總工程費用，從原本估計的約7兆日圓，增至11兆日圓左右。美聯社

日本JR東海公司今天宣布，磁浮列車中央新幹線從東京都到愛知縣區間的總工程費用，從原本估計的約7兆日圓，增至11兆日圓左右（約新台幣2.2兆元）。

上述具體區間為東京都的品川站至愛知縣的名古屋站。這兩站之間的長度約286公里，中央新幹線的最快時速約500公里，若開通的話，品川站至名古屋站行駛時間最短40分鐘，品川站至大阪站行駛時間最短1小時多。

「朝日新聞」報導，JR東海公司今天說明，膨脹的4兆日圓（約新台幣8100億元）之中，有2.3兆日圓是受到建材、勞務費等物價高漲影響，另有1.2兆日圓是用於高難度工程。

由於靜岡縣內南阿爾卑斯山的隧道動工時間不明，JR東海公司去年3月已宣布放棄最快2027年開通的目標。而JR東海公司今天也未進一步說明具體開通時間。

JR東海公司社長丹羽俊介今天表示，「嚴正看待此事（工程費增加），希望強化管理專案的機能。」

