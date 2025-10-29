消費信心疲軟加上AI轉型 全球企業加速裁員

隨著消費信心疲軟，投入人工智慧（AI）轉型的科技公司開始以自動化取代人力，亞馬遜（Amazon）、雀巢（Nestle）及優比速（UPS）等大型企業紛紛加速裁員，同時緊縮開支。

根據路透社統計，美國企業本月宣布裁員人數已超過2萬5000人，其中未包含優比速2025年初起的4萬8000人。而在歐洲，裁員超過2萬人，其中大部分來自雀巢上週宣布裁汰的1萬6000個職缺。

由於美國政府陷入史上第二長的停擺時期，使得全國性就業數據暫時無法取得，投資人轉而關注企業傳出的裁員消息。儘管年終裁員並不罕見，許多裁減人力計畫也將分階段執行，但這些跡象仍引發市場關注。

亞馬遜表示，將裁汰最多1萬4000個企業部門職位，加入美國零售業者達吉特（Target）、消費性產品製造商寶鹼（Procter & Gamble）裁汰數以千計辦公室職位的行列。路透社27日報導，亞馬遜最終可能裁員達3萬人。

紐約50公園投資公司（50 Park Investments）執行長沙漢（Adam Sarhan）指出，像亞馬遜那樣的裁員行動「意味著經濟正在放緩，而非轉強。當經濟穩健時，不會出現大規模裁員」。

值得注意的是，亞馬遜與達吉特的裁員主要集中在易受AI轉型自動化影響的白領職位，而非門市或工廠勞工。部分分析師認為，亞馬遜的舉動可能預示企業正進入AI帶動的結構性調整階段，試圖讓數十億美元的AI投資回本。

就業諮詢機構「誠然徵才實驗室」（Indeed HiringLab）經濟學家施里瓦斯塔瓦（Allison Shrivastava）表示：「我還不敢斷言這是AI造成的。」她指出，科技業自2022年高峰後一直在收縮。

「AI固然有潛力對勞動市場帶來衝擊，但目前看來衝擊還不算強烈。」

儘管媒體關注裁員消息，經濟學家指出，實際上勞動市場正陷入「低招募、低裁員」的膠著狀態，企業多以遇缺不補的方式，悄悄縮減人力。

施里瓦斯塔瓦說：「我會稱這是『屏息期』。所謂『低招募、低裁員』讓人感覺像是一種新平衡，企業都在屏住呼吸，觀望情勢發展。」