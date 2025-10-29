川普歷史知多少？紐時：林則徐「這句詩」形塑習近平貿易戰立場

中國大陸國家主席習近平如今正帶領中國力圖超越美國，而他早年在福建省工作，並於中共內部逐步升遷時，曾在辦公桌上擺放一首詩，有助於解釋他為何在美國總統川普發動貿易戰時強硬回擊。這首詩為出身福建省的清朝政治家林則徐啟程戍邊時所做，即《赴戍登程口占示家人》的「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之？」

這句詩翻成白話文是指：只要對國家有利，即使面臨生死，也一定去做，又怎能因禍福而退縮呢？紐約時報報導，這是一首愛國詩，讚頌國家利益神聖不可侵犯。林則徐在道光年間被任命為欽差大臣，前往廣東禁菸，因在清廷與當時世界強權英國的貿易衝突中挺身而出，至今仍被中國教科書與習近平講話中頌揚為民族英雄。

鴉片戰爭因林則徐試圖制止鴉片走私而爆發，最終以中國慘敗告終，英國因此控制香港。在中國的敘述中，這場災難開啟「百年國恥」。習近平自2012年成為中國最高領導人以來，就將洗刷這段恥辱視為最重要的目標之一。

當習近平準備於30日在南韓會晤川普時，過去的恥辱陰影依然揮之不去，也凸顯兩位領導人之間深層的差距，遠超過他們在關稅、稀土與大豆議題上的爭執。

《鴉片戰爭：毒品、夢想與中國建構》一書的作者、倫敦大學伯貝克學院教授藍詩玲（Julia Lovell）指出，川普「將中國視為現代國際秩序的贏家，但習近平則視中國為受害者」。她補充說，這種對歷史的不同看法可能導致「深刻的不穩定」，影響雙方的談判。

她進一步表示：「我不知道川普對歷史了解多少，但理解這段歷史對中國的情感重要性至關重要，這段歷史正在塑造中國當下的行動與戰略。」

對習近平而言，林則徐的遺緒傳達出雙重信息：中國絕不能向外來壓力屈服，同時也絕不能再以弱勢地位談判。清朝當年在軍事與經濟上遠遜於西方，林則徐的強硬立場最終失敗。習近平對川普採取的反擊策略則顯示，他認為中國終於積累了力量，能在林則徐未竟之處取得成功。此外，北京也對包括川普在內的美國領導人試圖將中國描繪成19世紀西方鴉片販子的行為感到尤為反感。

中國與西方在19世紀的衝突開端與今日頗為相似，皆源於西方對龐大中國貿易順差的日益不滿。最終，林則徐奉命前往廣州，負責制止鴉片貿易並恢復因白銀外流而陷入困境的清朝財政，最為人熟知的事蹟是虎門銷煙，堅決抵抗英國勢力也讓他成為中國革命後歷代領導人心目中反抗西方欺凌的英雄象徵。

福州歷史學家、林則徐基金會顧問茅林立表示，林則徐在鴉片戰爭的教訓十分明確：絕不向外來壓力低頭，也不放棄道義上的制高點。他說，如果林則徐活在今天，絕不會接受美國的要求，「他始終站在正義一邊，是美國挑起了這場衝突，不是中國。美國應該停止。」