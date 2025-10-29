Uber與輝達攜手 計畫部署10萬輛無人駕駛計程車

快訊

中央社／ 舊金山28日綜合外電報導

叫車服務公司Uber輝達（Nvidia）今天宣布合作計畫，自2027年開始部署10萬輛無人駕駛計程車（robotaxis）。

法新社報導，輝達執行長黃仁勳在聲明中表示：「我們與Uber攜手為整個產業打造一個框架，以利大規模部署由輝達人工智慧（AI）基礎設施驅動的自動駕駛車隊。」

輝達也表示，正與汽車品牌斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）、Lucid和賓士（Mercedes-Benz）合作，「將當今由人工駕駛的交通方式與未來的自動駕駛車隊結合」。

這次合作正值輝達致力成為自動駕駛汽車系統核心之際。黃仁勳表示：「無人駕駛計程車代表全球交通方式變革的開始，讓交通更安全、更潔淨、更有效率。」

「曾經在科幻小說中出現的，正迅速成為現實。」

人工智慧以及超高速、可靠的網路連接，對於確保汽車在路上安全且智慧地作出反應至關重要。

Uber執行長柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）表示，「輝達是人工智慧時代的支柱，如今正充分利用其創新技術，大規模解放Level 4自動駕駛能力」。

目前尚不清楚Uber是否計畫在法規未強制要求配備人類駕駛的地區，在無人駕駛計程車中配備人類駕駛作為安全措施。

相關公司均未透露無人駕駛計程車推出速度，或者是由誰製造等細節。

奧塞顧問公司（Orsay Consulting）執行董事安布拉德（Marc Amblard）表示，「像Uber這樣的叫車平台是大規模部署無人駕駛計程車的理想管道。」

目前，Uber已允許美國部分城市用戶呼叫由Google旗下Waymo營運的無人駕駛計程車。

安布拉德表示，Uber可能會向Waymo或中國自動駕駛汽車公司尋求部分所需技術。

目前已在美國多個城市營運的Waymo，近期宣布明年將在倫敦推出無人駕駛計程車服務，它進軍歐洲將以倫敦作為首站。

中國網路巨人百度今年稍早宣布，計畫明年在德國與英國的共乘分享應用程式Lyft上推出無人駕駛計程車服務，但目前尚待監管部門批准；百度並非唯一一家尋求拓展海外市場的中國公司。

