快訊

川普歷史知多少？紐時：林則徐「這句詩」形塑習近平貿易戰立場

輝達落腳北士科 新壽分手費最多47億？北市府這樣說

燕子口堰塞湖警戒尚未解除 空拍對比畫面「壩體幾乎完全沖毀」

輝達GTC大會秀機器人處理器 與人形機器人廠合作

中央社／ 台北29日電

輝達GTC大會於美國華盛頓特區登場，會中輝達發表機器人處理器，鎖定邊緣端人工智慧（AI）應用，輝達透露與包括Figure、Agility Robotics、Amazon Robotics等人形機器人大廠合作進展。鴻海集團旗下工業富聯也使用輝達數位孿生技術設計製造機器人。

輝達（NVIDIA）GTC技術大會於美國時間28日首次在華盛頓特區登場，輝達今天在大會中發表NVIDIAIGX Thor機器人處理器。

輝達透過新聞稿指出，NVIDIA IGX Thor機器人處理器搭載輝達Blackwell架構，以小型模組形式適配桌上型裝置，可在邊緣端運行大型語言模型（LLM）與視覺語言模型（VLM），鎖定工業、機器人、醫療、健康照護等應用領域，提供即時AI效能。

其中Maven Robotics規劃將輝達IGX Thor整合至下一代工業機器人產品，將通用型機器人導入工業場域，與全球製造與物流企業合作。

輝達今天也宣布與機器人公司，運用NVIDIAOmniverse技術，打造機器人工廠與全新的自主協作機器人。

其中美國人形機器人大廠Figure與輝達宣布合作，加速新一代人形機器人技術。Figure運用輝達加速運算打造人形機器人Helix視覺語言動作模型，並運用輝達Isaac平台打造模擬與訓練。

美國Agility Robotics通用型人形機器人Digit，採用輝達Isaac Lab框架，藉由數百萬種強化學習情境改善全身控制，Digit人形機器人採用輝達Jetson AGX Thor模組，落實即時感知、導航與自主決策等功能。

輝達表示，亞馬遜機器人（Amazon Robotics）運用輝達Omniverse函式庫與框架，在NVIDIA Jetson平台執行的各種操作系統與行動機器人的開發時間，從數年縮短至數個月，藉此亞馬遜近期宣布推出BlueJay多臂機械人。

輝達指出，日本發那科（Fanuc）與台灣鴻海集團旗下工業富聯（FII），是首批支援3D且以OpenUSD標準為基礎的數位孿生機器人製造商，可讓製造商更容易將設備拖放至數位孿生中進行模擬作業。

根據資料，OpenUSD技術由皮克斯公司（Pixar）創建，是一種高效能3D場景描述技術；OpenUSD聯盟2023年8月由Pixar、Adobe、蘋果（Apple）、Autodesk和輝達共同成立；鴻海在2024年11月加入OpenUSD聯盟。

人形機器人 輝達 NVIDIA

延伸閱讀

台積電助引進最先進封測 黃仁勳：台灣是美國戰略夥伴

鴻海攜手輝達Uber及Stellantis 攻自駕車隊

輝達台灣總部用地卡關 黃仁勳：不知耽擱的原因是什麼

輝達砸10億美元入股 Nokia股價創近10年新高

相關新聞

川普歷史知多少？紐時：林則徐「這句詩」形塑習近平貿易戰立場

中國大陸國家主席習近平如今正帶領中國力圖超越美國，而他早年在福建省工作，並於中共內部逐步升遷時，曾在辦公桌上擺放一首詩，...

安世晶片供應干擾開始衝擊汽車生產 恐威脅全球車廠本季產量

荷蘭安世半導體（Nexperia）風波所引發的晶片供應干擾，正開始衝擊汽車製造商的生產，衝擊可能擴至全球，損及本季的全球...

白領工作變「定時炸彈」？AI來襲 美企裁員潮揭職場新趨勢

美國正掀起一場寂靜無聲的裁員大浪潮。從亞馬遜到摩根大通、從Salesforce到福特，愈來愈多企業高層警告：人工智慧（A...

投資非洲注意！高速成長下的「都市貧困陷阱」

人口密度也放大了負面外部性：交通壅塞、犯罪、傳染病，都對都市治理帶來了很大的挑戰。

川普政府介入核能產業 在日本挹注下將斥資800億美元採購西屋機組

川普政府周二公布，將斥資超過800億美元，向西屋電氣公司（Westinghouse Electric）採購核電機組，延續...

川普稱考慮開放大陸取得輝達AI晶片 市場樂觀但美鷹派緊張

美國總統川普透露，願在貿易協議中向中國大陸開放取得輝達（Nvidia）Blackwell人工智慧處理器的權限。此舉若成真...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。