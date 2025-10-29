輝達GTC大會秀機器人處理器 與人形機器人廠合作

輝達GTC大會於美國華盛頓特區登場，會中輝達發表機器人處理器，鎖定邊緣端人工智慧（AI）應用，輝達透露與包括Figure、Agility Robotics、Amazon Robotics等人形機器人大廠合作進展。鴻海集團旗下工業富聯也使用輝達數位孿生技術設計製造機器人。

輝達（NVIDIA）GTC技術大會於美國時間28日首次在華盛頓特區登場，輝達今天在大會中發表NVIDIAIGX Thor機器人處理器。

輝達透過新聞稿指出，NVIDIA IGX Thor機器人處理器搭載輝達Blackwell架構，以小型模組形式適配桌上型裝置，可在邊緣端運行大型語言模型（LLM）與視覺語言模型（VLM），鎖定工業、機器人、醫療、健康照護等應用領域，提供即時AI效能。

其中Maven Robotics規劃將輝達IGX Thor整合至下一代工業機器人產品，將通用型機器人導入工業場域，與全球製造與物流企業合作。

輝達今天也宣布與機器人公司，運用NVIDIAOmniverse技術，打造機器人工廠與全新的自主協作機器人。

其中美國人形機器人大廠Figure與輝達宣布合作，加速新一代人形機器人技術。Figure運用輝達加速運算打造人形機器人Helix視覺語言動作模型，並運用輝達Isaac平台打造模擬與訓練。

美國Agility Robotics通用型人形機器人Digit，採用輝達Isaac Lab框架，藉由數百萬種強化學習情境改善全身控制，Digit人形機器人採用輝達Jetson AGX Thor模組，落實即時感知、導航與自主決策等功能。

輝達表示，亞馬遜機器人（Amazon Robotics）運用輝達Omniverse函式庫與框架，在NVIDIA Jetson平台執行的各種操作系統與行動機器人的開發時間，從數年縮短至數個月，藉此亞馬遜近期宣布推出BlueJay多臂機械人。

輝達指出，日本發那科（Fanuc）與台灣鴻海集團旗下工業富聯（FII），是首批支援3D且以OpenUSD標準為基礎的數位孿生機器人製造商，可讓製造商更容易將設備拖放至數位孿生中進行模擬作業。

根據資料，OpenUSD技術由皮克斯公司（Pixar）創建，是一種高效能3D場景描述技術；OpenUSD聯盟2023年8月由Pixar、Adobe、蘋果（Apple）、Autodesk和輝達共同成立；鴻海在2024年11月加入OpenUSD聯盟。