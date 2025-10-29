SK海力士單季獲利創歷史新高 押注晶片「超級循環」

SK海力士（SK Hynix）今天公布單季獲利創新高紀錄，並表示受人工智慧（AI）熱潮帶動的晶片「超級循環」將會延續，明年公司所有晶片產能已全數售罄，計劃大幅增加投資。

路透社報導，為AI晶片龍頭輝達（Nvidia）供應記憶體的SK海力士指出，記憶體晶片供應可能成長有限，但需求卻急速上升，各大客戶正爭相擴大AI資料中心基礎建設的投資。

在獲利創新高的財報公布後，SK海力士股價一度上漲6%，遠超出韓股KOSPI指數的1.5%漲幅。

SK海力士表示，由於晶片短缺加劇，愈來愈多客戶提前為明年下單並簽訂長期合約，以確保供應無虞。

同時，產線正逐步轉向生產高頻寬記憶體（HBM），導致動態隨機存取記憶體（DRAM）等傳統記憶體產量受限。

SK海力士DRAM行銷主管金奎賢（Kim Kyu-hyun）表示：「這種結構性限制，意味著DRAM總體供應將持續受限，供應成長將落後快速增加的需求，進一步支撐當前延續的記憶體超級循環。」

SK海力士第3季（7至9月）營利11.4兆韓元，較上年同期成長62%，符合市場預期；第3季營收年增39%，達24.4兆韓元。

SK海力士已獲得明年全部DRAM、HBM與NAND產品的客戶訂單，並計劃今年第4季開始出貨新一代HBM4晶片。

受惠在高階晶片的優勢，SK海力士股價今年迄今已飆漲200%，遠超出三星電子（Samsung）的87%漲幅及KOSPI的67%漲幅。