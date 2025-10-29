達里歐說AI泡沫成形但行情尚未結束 另三位重量級投資人一面倒看多

就在科技巨人陸續將於本周公布財報之際，避險基金橋水聯合（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）周二示警說，美國大型科技股在AI熱潮下正形成泡沫，不過也認為，除非聯準會（Fed）逆轉當前寬鬆政策，否則這波行情不會結束。

達里歐在沙烏地阿拉伯利雅德舉行的未來投資倡議（Future Investment Institute）年會上接受CNBC專訪時說：「現在市場確實出現許許多多泡沫跡象，但泡沫不會自己破，通常要等到貨幣政策轉緊才會被爆開。」

他說：「目前情況來看，利率走向更可能是放鬆而非收緊。」

這位避險基金界大老表示，他個人建立的「泡沫指標」目前已處於相對高檔。達里歐的警告呼應近來愈來愈多市場人士對AI投資熱潮可能引發泡沫的疑慮。

達里歐也指出，若撇除和AI相關的股票，美股整體表現「相對疲弱」，資金明顯過度集中。他說，市場漲幅有八成來自大型科技股。

達里歐表示，目前的情況可謂「兩極化的經濟」：部分領域因景氣轉弱而促使利率放鬆，但同時另一端卻正在形成泡沫。

「女股神」伍德（Cathie Wood）同一場合接受CNBC訪問時則表示，她不認為AI正形成泡沫，但坦言「市場當然會出現修正」。她也認為，升息環境將對市場形成「現實考驗」，但強調隨著AI產業加速成長，投資人應著眼長期。

她說：「我知道很多人擔心AI炒作過熱，但從長遠來看，尤其是實體化AI（embodied AI）──像是自駕計程車（robotaxi）這類將徹底改變交通模式的應用，以及AI在醫療領域的深遠影響──我們相信這些投資終將得到回報。」

知名避險基金投資人、Tudor Investment創辦人瓊斯（Paul Tudor Jones）周二接受CNBC訪問時表示，他預見美股將迎向比1999年更猛烈、更「爆炸性」的漲勢，但至終會出現「劇烈拉高後的回落」。他指出，有兩項關鍵因素可能引爆這波漲勢，一是寬鬆的貨幣政策，二是是寬鬆的財政政策。瓊斯指出，美國2025年度的預算赤字已升至約1.8兆美元，占GDP約6%，這和1990年代末美國仍有預算盈餘相比，是一個財政刺激力更強的環境。

他說：「我認為一切條件都已到位，從交易角度來看，現在的市場狀況就像是1999年10月。」這位億萬富豪投資人並補充說，目前的環境有利於「大幅」上漲，「如果要比的話，現在的爆發力甚至可能遠超過1999年。」

Citadel Securities策略師羅布納（Scott Rubner）則表示，美股看來會延續創紀錄的漲勢，年終行情甚至可能加速上攻。

他指出，目前財報表現強勁、散戶投資人看多，以及超過7兆美元的貨幣型基金隨著殖利率下滑，可能開始轉向股市，加上年終向來有利股市的季節性因素。

他的結論是：未來幾周若未進場恐錯失行情，投資人應調整布局以掌握漲勢。