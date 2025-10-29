安世晶片供應干擾開始衝擊汽車生產 恐威脅全球車廠本季產量

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
荷蘭安世半導體（Nexperia）風波所引發的晶片供應干擾，正開始衝擊汽車製造商的生產。路透
荷蘭安世半導體（Nexperia）風波所引發的晶片供應干擾，正開始衝擊汽車製造商的生產。路透

荷蘭安世半導體（Nexperia）風波所引發的晶片供應干擾，正開始衝擊汽車製造商的生產，衝擊可能擴至全球，損及本季的全球汽車生產。

荷蘭、中國大陸及美國的地緣政治爭端，促使安世暫停從中國大陸出口晶片，導致一些汽車製造商和供應商遭遇晶片供應短缺，可能未來幾天就耗盡晶片庫存

分析師指出，安世生產的基礎晶片在各種汽車零部件的市占很高，若未在短期內恢復出貨，難以找到足夠的替代品。

Unifor Local 1285工會主席畢托說，本田汽車（Honda）27日已大砍安大略省Alliston汽車組裝廠的產量一半，將持續減產至29日，並且計劃30日起停產一周，下周稍晚再恢復半數生產。

全球汽車供應商巨擘博世（Bosch）表示，正準備調整德國一座引擎控制單元（ECU）組裝廠的生產時程。巴西副總統艾爾克明也已會晤中國大陸駐巴西大使祝青橋，敦促中方維持對巴西汽車業的半導體供應。

德國機械設備製造業聯合會（VDMA）表示，若安世持續暫停從中國大陸出口晶片，影響可能會超出汽車業，波及發電機、工程機械和農業機械等產品製造商。

目前汽車業分析師認為，這波干擾對汽車生產的衝擊，不會像之前新冠疫情、一家日本供應商發生火災及美國風暴那麼大，關鍵供應商也一直樂觀認為，安世的晶片有許多替代品。

問題是手上的供應有限。巴克萊（Barclays）分析師本周，安世是在不到一個月前開始停止出口晶片，而多數供應商通常只有兩到三周的安世零組件庫存，雖然一些供應商可能會囤積更多庫存，但「晶片短缺可能最快本周衝擊汽車供應商」。即便供應商能取得替代來源，也需要汽車製造商的批准，以驗證零組件。

歐盟和中國大陸則預定31日在布魯塞爾舉行技術會談，主要目標為敦促中國大陸擴大批准稀土出口許可證，也可能討論安世的問題。

