瑞銀看多液冷市場前景 看好台達電等廠商有望受惠

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
瑞士銀行（UBS）認為，液冷技術市場將持續壯大，看好台達電子（2308）等業者是關鍵受益者。路透
瑞士銀行（UBS）認為，液冷技術市場將持續壯大，看好台達電子（2308）等業者是關鍵受益者。路透

瑞士銀行（UBS）分析師團隊估算，資料中心散熱市場市場規模可達400億美元，液冷技術市場將持續壯大，看好台達電子（2308）、深圳英維克科技（Shenzhen Envicool）、Vertiv控股公司及施耐德電機（Schneider Electric）等業者是關鍵受益者。

瑞銀以懷爾德（Annabel Willder）和卡爾博（Victoria Kalb）為首的分析師團隊上周發布報告指出，資料中心散熱市場到2030年前時，將成長到400億美元的規模，液冷技術市場在2030年之前的的年複合成長率將達45%。

這群分析師認為，「目前多數散熱方式是蒸發式，需要消耗大量的水」，而液冷技術是能夠緩解「水資源相關營運挑戰的可行解決方案」，使用高功率晶片的資料中心較可能採用液冷方案，還能應付的資料中心初期則可能會抗拒升級。

報告指出，「我們認為，還沒升級到更節水系統的資料中心，在水資源短缺加劇時，出現營運問題的可能性較高」，「液冷技術能減輕這些問題」。

瑞銀分析師指出，隨著液冷市場成長，台達電子、特靈科技（Trane）、Vertiv、施耐德電機、Gate工業公司及深圳英維克科技可能是關鍵的受惠廠商，其他散熱和水資源緩解方案的供應商也可望受益。

