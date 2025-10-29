白領工作變「定時炸彈」？AI來襲 美企裁員潮揭職場新趨勢

美國正掀起一場寂靜無聲的裁員大浪潮。從亞馬遜到摩根大通、從Salesforce到福特，愈來愈多企業高層警告：人工智慧（AI）正在重塑職場生態，白領族群首當其衝。

亞馬遜（Amazon）本周稍早宣布裁撤1.4萬名企業員工，並計畫最終削減多達3萬人，約占白領人力的10%。優比速（UPS）周二在財報中披露，今年來已裁減48,000個管理和營運職位。目標百貨（Target）日前也縮編，而電動車製造商Rivian、飲料釀酒公司Molson Coors、管理和技術諮詢公司Booz Allen Hamilton以及通用汽車（GM）等企業的白領員工陸續收到裁員通知。合計有數萬人流入低迷的就業市場。

現年55歲、住德州奧斯汀的威廉森（Kelly Williamson）一天清晨收到雇主全食超市（Whole Foods）寄的電郵，告知「請不要進公司」：她的員工門禁卡遭停用，個人物品被郵寄回家，公司給90天謀職假。她成為AI時代下的最新受害者。

根據高盛估算，AI導入可能使美國6%至7%的勞工失業；史丹佛數位經濟研究所分析ADP就業數據發現，「AI曝險職位」的初階聘雇大減13%，軟體開發、客服與文書行政是最脆弱的三大類。

福特執行長法利說，AI「將取代半數白領工作」；Salesforce創辦人班紐夫表示，AI已負責該公司高達50%的業務。

企業界紛紛以「精簡團隊」為口號推進自動化。亞馬遜內部預期，到2027年可藉自動化省下16萬名人力。Palantir執行長卡普的目標是「營收增10倍、人力減10%」；Shopify甚至要求員工證明「為何不能用AI完成」後才可申請增員。摩根大通與高盛都要求部門主管暫緩聘僱，以配合AI部署。

原本象徵穩定與體面的白領工作，如今變成「定時炸彈」，隨時可能消失。費城聯準銀行研究發現，薪資較高、需大學學歷的工作，是最容易被AI取代的類型。

專家警告，AI帶來的是「持續數十年的結構性變革」。世界經濟論壇預估，2030年前AI與自動化將取代9,200萬個職位，但同時也將創造1.7億個新職缺。

然而短期內，白領的安全感正快速消失。沃爾瑪執行長董明倫直言：「AI將改變每一個工作。」