蘋果市值破4兆美元 新iPhone機型帶動銷售回升

蘋果公司（Apple）今天市值首度短暫突破4兆美元，成為第3家達到此里程碑的科技巨頭。強勁的最新iPhone機型需求，消除了外界對蘋果在人工智慧（AI）競賽中進展緩慢的疑慮。

蘋果股價盤中一度升至269.89美元，使公司市值達4.005兆美元，隨後略有回落，最終上漲0.1%，收盤市值為3.992兆美元。

9月9日發表新產品以來，蘋果股價已上漲約13%，這波反彈讓其今年股價首度轉為正成長。

資產管理公司Northlight Asset Management投資長札卡瑞里（Chris Zaccarelli）在達成這一里程碑前表示：「iPhone佔蘋果利潤與營收的一半以上。能讓更多人拿到iPhone，就能吸引更多人進入蘋果的生態系統。」

今年稍早，蘋果股價表現受挫，主因包括在中國市場面臨激烈競爭，以及外界擔憂美國對中國與印度等亞洲經濟體的高關稅可能影響蘋果這些主要製造基地的營運。