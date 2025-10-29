快訊

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

蘋果市值破4兆美元 新iPhone機型帶動銷售回升

中央社／ 紐約28日綜合外電報導

蘋果公司（Apple）今天市值首度短暫突破4兆美元，成為第3家達到此里程碑的科技巨頭。強勁的最新iPhone機型需求，消除了外界對蘋果在人工智慧（AI）競賽中進展緩慢的疑慮。

蘋果股價盤中一度升至269.89美元，使公司市值達4.005兆美元，隨後略有回落，最終上漲0.1%，收盤市值為3.992兆美元。

9月9日發表新產品以來，蘋果股價已上漲約13%，這波反彈讓其今年股價首度轉為正成長。

資產管理公司Northlight Asset Management投資長札卡瑞里（Chris Zaccarelli）在達成這一里程碑前表示：「iPhone佔蘋果利潤與營收的一半以上。能讓更多人拿到iPhone，就能吸引更多人進入蘋果的生態系統。」

今年稍早，蘋果股價表現受挫，主因包括在中國市場面臨激烈競爭，以及外界擔憂美國對中國與印度等亞洲經濟體的高關稅可能影響蘋果這些主要製造基地的營運。

中國市場 美國

延伸閱讀

美國兩大射頻晶片商結親 Skyworks 收購同業 Qorvo 恐招致反壟斷調查

忘拿全新iPhone 17…2小時後還在原位！她讚台灣人善良 網搖頭：功臣是它

iPhone Air在中買氣冷、「破發」 經銷商降價求售

蘋果休士頓工廠提前投產 開始運送美製AI伺服器

相關新聞

投資非洲注意！高速成長下的「都市貧困陷阱」

人口密度也放大了負面外部性：交通壅塞、犯罪、傳染病，都對都市治理帶來了很大的挑戰。

白領工作變「定時炸彈」？AI來襲 美企裁員潮揭職場新趨勢

美國正掀起一場寂靜無聲的裁員大浪潮。從亞馬遜到摩根大通、從Salesforce到福特，愈來愈多企業高層警告：人工智慧（A...

川普政府介入核能產業 在日本挹注下將斥資800億美元採購西屋機組

川普政府周二公布，將斥資超過800億美元，向西屋電氣公司（Westinghouse Electric）採購核電機組，延續...

川普稱考慮開放大陸取得輝達AI晶片 市場樂觀但美鷹派緊張

美國總統川普透露，願在貿易協議中向中國大陸開放取得輝達（Nvidia）Blackwell人工智慧處理器的權限。此舉若成真...

大陸科研領導力快追平美國 黃仁勳示警：別脫鉤 以免AI戰變自傷局

最新研究顯示，中國科學家正迅速崛起，成為全球科研領域的主導力量。與此同時，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳指出，美國想要...

蘋果將全面導入OLED 為iPad mini、MacBook Air和iPad Air大更新

蘋果公司（Apple）正準備為MacBook Air、iPad mini和iPad Air系列配備更高階的顯示器，為這些...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。