川普稱考慮對陸開放Blackwell晶片 輝達盤後大漲市值上攻5兆美元

美國總統川普表示，他預料會調降因應芬坦尼（又譯芬太尼）危機而對中國大陸貨品所加徵的關稅，並計劃和大陸國家主席習近平討論輝達（NVIDIA）AI晶片Blackwell銷陸事宜。兩國領袖將於周四會面，尋求緩解雙方緊張關係。

川普周三搭乘空軍一號前往南韓途中對記者說：「我預料會調降關稅，因為我相信他們會在吩坦尼問題上幫助我們。」

他表示，他預料北京方面會採取行動，並與他直接合作，處理製造吩坦尼關鍵原料出口的問題，但未透露關稅調降幅度。

華爾街日報周二報導，川普考慮針對吩坦尼的問題而對大陸貨品加徵的關稅從20%降至10%。

川普也意外表示，他願意在貿易協議中讓中國大陸取得輝達Blackwell AI晶片，這將是重大讓步，勢必引發華府國安強硬派的不滿。

川普說：「我們會討論Blackwell晶片。」他大力讚揚這款晶片「超級強大」，領先其他國家數年。他並透露，輝達執行長黃仁勳最近曾將該晶片帶到白宮橢圓形辦公室讓他親眼見識。

輝達周二收盤大漲5%，市值增加逾2,300億美元達到4.89兆美元。此消息一出，輝達在亞洲盤的Blue Ocean交易平台又大漲8.5%，預告美股開盤後還會走高。

黃仁勳周二在華盛頓舉行的GTC大會上表示，輝達尚未申請美方許可銷售Blackwell AI晶片到中國大陸，因為北京當局已禁止該公司向大陸市場出貨。

他說，輝達已將中國業績排除在財測之外，即使川普放寬部分非先進AI晶片的出口管制，並以此換取美國政府抽取15%銷售分成，輝達在這個全球第二大經濟體的市占率仍已降至零。