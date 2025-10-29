川普政府介入核能產業 在日本挹注下將斥資800億美元採購西屋機組
川普政府周二公布，將斥資超過800億美元，向西屋電氣公司（Westinghouse Electric）採購核電機組，延續政府先前入股晶片大廠英特爾（Intel）和美國鋼鐵公司（United States Steel）、支持礦業、鋼鐵及半導體產業的策略。
此舉目的是為了紓解核能業融資困難並推動新式核能機組的開發計畫，市場雖對新核能計畫興致勃勃，但開發商和公用設施業仍對過去超支的狀況心存疑慮。
ClearView Energy Partners分析師傅克斯（Tim Fox）說：「川普政府確實重視核能，有了這樣的政策支持，或許正是核能產業所需要的。」
2022年以來，西屋電氣由Brookfield 資產管理公司和加拿大鈾礦商Cameco共同持有。
Cameco周二股價大漲23.4%，Brookfield 在美上市股票則上漲1%。
照Brookfield 資產管理公司的說法，美國將成為西屋電氣公司（Westinghouse）的首批AP1000核能機組的採購方，政府支持下，將足以啟動開發計畫，包括採購生產和交付周期較長的關鍵零組件。
Brookfield 資產管理公司發言人梅恩（Simon Maine）指出，這筆投資的條件也可能讓美國取得西屋部分股權，但不會立即生效。待特定條件達成後，美方將分得西屋獲利，未來若該公司首次公開發行股票（IPO），官方持股比例可望達到約8%。
政府的大部分資金來源，將來自同日宣布的另一項協議：日本同意投資超過3,300億美元於美國能源基礎建設。
西屋的AP1000核電機組已列入波蘭、烏克蘭和保加利亞的核電計畫。
據日本經產省另發布的資料，日本三菱重工、東芝集團和IHI等企業將成為西屋核電機組的供應商。
同一份資料也指出，美國將建造總額高達1,000億美元的BWRX-300小型模組化核電機組，由GE Vernova和日立共同製造。
