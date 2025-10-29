快訊

川普稱考慮開放大陸取得輝達AI晶片 市場樂觀但美鷹派緊張

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普透露，願在貿易協議中開放中國大陸取得輝達（Nvidia）Blackwell人工智慧處理器。美聯社
美國總統川普透露，願在貿易協議中開放中國大陸取得輝達（Nvidia）Blackwell人工智慧處理器。美聯社

美國總統川普透露，願在貿易協議中向中國大陸開放取得輝達（Nvidia）Blackwell人工智慧處理器的權限。此舉若成真，將被視為重大讓步，勢必引發華府國安強硬派反彈。

他周三受訪時表示，「我們會討論Blackwell晶片」，並形容這款晶片「超級無敵」，技術領先其他國家多年。他透露，輝達執行長黃仁勳近期曾將該晶片帶到白宮橢圓辦公室進行展示。

輝達股價在亞洲時段於Blue Ocean交易平台上的漲幅擴大至8.5%，預示美股開盤後可能繼續上揚。這家AI龍頭企業的股價表現，反映市場對潛在貿易協議的樂觀預期。

貿易協議 Blackwell

