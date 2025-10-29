大陸科研領導力快追平美國 黃仁勳示警：別脫鉤 以免AI戰變自傷局

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達執行長黃仁勳。美聯社
輝達執行長黃仁勳。美聯社

最新研究顯示，中國科學家正迅速崛起，成為全球科研領域的主導力量。與此同時，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳指出，美國想要維持在AI領域的領先地位，必須具備長遠的戰略眼光，確保中國持續依賴美國技術。

根據美國國家科學院院刊（PNAS）周二發表的一項研究，分析近600萬篇論文後發現，2023年在中美合作研究中，中方科學家擔任主導角色的比率已達45%，遠高於2010年的30%。若趨勢持續，中國有望在2027或2028年與美國並駕齊驅，雙方的主導比重將相當。

這份報告出爐時機正值美國科研體系面臨數十年來最大動盪。川普政府削減聯邦科研預算及裁員，引發人才外流，各國紛紛推出優惠政策趁機搶奪人才。分析指出，若美中科研走向「脫鉤」，中國在全球科研的主導地位反而可能進一步提升。

研究還發現，中國在關鍵技術領域正迎頭趕上。在美國國家科學基金會（NSF）列出的11項戰略技術中，包括AI、半導體、能源與材料科學在內的八項，中國研究人員預料能在2030年前達到與美國相當的領導水準。

面對全球科研重心的轉移，黃仁勳周二在華盛頓受訪時呼籲，美國應以長遠眼光制定AI政策。他強調，「一項可能使美國失去全球半數開發者的政策，不利於長期發展」。若美中科技完全分裂，加上美國持續收緊移民與出口政策，可能導致美國在AI競賽中落後。

美國總統川普與中國國家主席習近平預計於本週稍晚在南韓會晤，雙方料將敲定一項協議以緩解貿易緊張。至於談判是否會觸及AI運算核心晶片GPU議題，黃仁勳表示他「毫無頭緒」。

黃仁勳透露，川普經常在華府深夜與他通話，討論如何推動製造業回流美國並促進經濟成長。他讚揚川普「具備贏的決心」，但也提醒對中政策需審慎拿捏，因為中國擁有龐大的軟體開發者基礎與不容忽視的科技實力。

他指出，儘管北京聲稱維持市場開放，卻敦促企業拒用美國政府仍允許出口的H20晶片，輝達在中國的市占率已從巔峰時期的95%降至零。他重申對拜登政府出口限制的批評，認為此舉促使部分開發者轉向中國平台，反而削弱了美國在全球科技領域的影響力。

美國 科學家 川普

