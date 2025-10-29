貝森特籲高市早苗給日銀政策空間 日圓聞訊走強
美國財政部長貝森特表示，向來主張維持低利率政策的日本首相高市早苗必須給予日本銀行（央行）充分的政策空間，以穩定通膨預期並避免匯率波動。
貝森特周三在社群平台發文說：「日本政府願意讓日銀保有政策空間，將是穩定通膨預期並避免匯率過度波動的關鍵。」
此貼文發布後，日圓走強，兌美元匯率從152.12升至約151.54。
這篇貼文發布前兩天，貝森特才在東京和日本財務大臣片山皐月會談。根據美國財政部公布的會議紀錄，貝森特當時強調「健全的貨幣政策制定和溝通，對穩定通膨預期並防止匯率過度波動的重要性」。
外界普遍預期，日本銀行（央行）將在周四的政策會議上維持基準利率不變，但多數經濟學家預料，最快明年1月就可能升息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言