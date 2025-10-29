貝森特籲高市早苗給日銀政策空間 日圓聞訊走強

美國財政部長貝森特表示，向來主張維持低利率政策的日本首相高市早苗必須給予日本銀行（央行）充分的政策空間，以穩定通膨預期並避免匯率波動。

貝森特周三在社群平台發文說：「日本政府願意讓日銀保有政策空間，將是穩定通膨預期並避免匯率過度波動的關鍵。」

此貼文發布後，日圓走強，兌美元匯率從152.12升至約151.54。

這篇貼文發布前兩天，貝森特才在東京和日本財務大臣片山皐月會談。根據美國財政部公布的會議紀錄，貝森特當時強調「健全的貨幣政策制定和溝通，對穩定通膨預期並防止匯率過度波動的重要性」。

外界普遍預期，日本銀行（央行）將在周四的政策會議上維持基準利率不變，但多數經濟學家預料，最快明年1月就可能升息。