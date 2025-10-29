鴻海合作輝達 休士頓廠設人形機器人製造AI伺服器

快訊

中央社／ 台北29日電

輝達GTC大會於美國華盛頓特區登場，鴻海今天上午表示，正與輝達在美國休士頓廠區合作打造智慧製造工廠，導入輝達模型驅動的人形機器人生產AI伺服器，鴻海持續合作輝達在德州、威斯康辛州、加州等廠區擴產。

輝達（NVIDIA）在華府舉辦GTC DC技術大會，美國時間28日上午登場，這是輝達首次在華府舉辦GTC技術大會。

鴻海集團盛大參與輝達華府GTC DC大會，上午透過新聞稿指出，現場展示最新AI基礎架構NVIDIAGB300 NVL72，並首次對外分享美國廠區導入最新智慧製造技術。鴻海表示，持續與輝達合作，並在德州、威斯康辛州、加州等廠區持續擴產。

鴻海並透露，目前正與輝達在美國休士頓（Houston），共同打造新世代AI伺服器智慧製造工廠，利用NVIDIA Omniverse函式庫預先做規劃並模擬各種場景，同時採用NVIDIA物理框架PhysicsNemo，開發即時熱流分析的AI代理模型，利用NVIDIA Issac做全廠自主移動機器人（AMR）的路徑規劃等，並透過NVIDIA Metropolis視覺AI系統監控生產作業。

鴻海指出，休士頓工廠產線，也將成為全球首批導入NVIDIA Isaac GR00T N模型驅動的人形機器人，鴻海與輝達將以此為基礎，打造世界AI智慧工廠標竿。

展望在美國布局，鴻海表示，集團從1985年赴美國投資，是集團首先布局的海外地區，目前在全美12個州設有超過40個營運據點，業務涵蓋消費智能、雲端網路、電腦終端、元件及其他四大產品領域。

鴻海指出，作為全球主要人工智慧（AI）伺服器製造商之一，鴻海持續協助科技企業建構AI基礎設施，目前已在德州、威州以及加州建立生產據點，支援區域性客戶的伺服器需求，未來將視產業趨勢與合作條件，進一步評估擴大投資的可行性。

展望未來，鴻海表示，將持續聚焦AI結合智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大智慧平台，強化台美產業合作，並透過在地投入與技術創新，支持供應鏈發展與人才培育，推動全球轉型與永續成長。

