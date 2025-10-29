輝達砸10億美元入股 Nokia股價創近10年新高

芬蘭通訊設備製造商諾基亞（Nokia）今天表示，美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）將以約10億美元取得諾基亞2.9%股權，為雙方聚焦AI與資料中心合作協議一環。

路透社報導，諾基亞股價聞訊大漲20.86%，創下2016年1月底以來新高。

諾基亞表示，雙方將就AI網路解決方案合作，並探討在輝達未來AI基礎設施計畫中納入諾基亞資料中心通訊產品的可能性。

輝達執行長黃仁勳表示，這項協議將有助美國成為下一波6G（第6代行動通訊技術）革命的核心。

黃仁勳在華府的演說中向諾基亞執行長霍塔德（Justin Hotard）致意時表示：「感謝你們協助美國將電信技術帶回美國。」

霍塔德在訪問中告訴路透社：「重點在於美國技術提供基礎能力，也就是輝達加速運算堆疊，如今專為行動通訊量身打造。」

他預期隨著新設備投入商業部署，率先應用於5G，隨後擴展至6G，可望自2027年起開始為營收帶來貢獻。

PP Foresight分析師皮斯卡托（Paolo Pescatore）說：「這是對諾基亞能力的高度肯定。下一代網路將在推動AI新體驗方面扮演重要角色，例如6G。」

霍塔德自4月接任諾基亞執行長以來聚焦擴展資料中心事業。他先前在英特爾（Intel）領導資料中心與AI事業群。

儘管輝達與諾基亞自去年起就一直在討論相關技術，但霍塔德加快了協商進程。

霍塔德表示：「我與黃仁勳談了一陣子，我很欣賞輝達推進的速度，這也是我希望諾基亞能學習的節奏。」

這項非專屬合作夥伴關係與投資將使輝達成為諾基亞的第2大股東。

諾基亞表示將為輝達發行1億6638萬9351股新股，輝達將以每股6.01美元認購。

法新社報導，在這次的合作中，諾基亞「打算透過與資料中心對應的網路解決方案強化在AI和雲端市場的布局」。

此外，諾基亞表示，雙方也將與T-Mobile美國公司（T-Mobile US Inc.）合作開發6G發展所需的AI無線電技術，並預計自明年起展開測試。