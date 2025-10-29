美股高處不勝寒？兩大關鍵考驗本周登場 獲利了結賣壓蠢動

快訊

本周三對美股年終衝刺至關重要。市場預期美國聯準會（Fed）將再度降息，同時蘋果、微軟、Alphabet與Meta等科技巨擘將於周三與周四陸續公布財報，這場雙重考驗將決定美股能否維持創紀錄漲勢。

標普500、道瓊與那斯達克指數本周已連續三天同步創新高，但Focus Partner Wealth策略師Richard Steinberg提醒：「在這樣的高點，投資人必須謹慎檢視持股與財報預期。」

投資人聚焦兩件事：一是企業能否從AI軍備競賽中實際獲利，二是當前股價是否已過度高估。若財報亮麗，可望推動股市在動盪的2025年持續上攻；反之，若表現不如預期，恐再掀市場波動。

同時，Fed周三的利率決策與主席鮑爾會後談話備受矚目。市場普遍預期Fed再降息1碼，以防止就業市場惡化，但對後續寬鬆步伐看法分歧。

芝商所FedWatch工具顯示，市場對明年1月底前累計降息2碼或3碼的預期幾乎各半。部分分析師提醒，若Fed暗示暫停縮表或釋出更保守訊號，可能引發新一輪震盪。

Manulife John Hancock投資公司策略長Matthew Miskin指出，今年「財富效應」支撐消費，但漲勢集中於少數科技巨擘，標普500前十大公司市值占比已超過40%，是30年來最高。

若美股三大指數周三再收高，將寫下2021年11月以來最長連漲紀錄。然而，在當前高估值環境下，任何財報或Fed訊息的風吹草動，都可能觸發獲利了結賣壓。

