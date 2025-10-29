台積電ADR漲1.1% 較台北交易溢價25.2%

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二（29日）上漲1.1%，收在301.53美元，較台北交易溢價25.2%。

美國股市三大股指周二再創收盤新高，輝達（NVIDIA）勁揚，微軟也大漲，在科技巨人公布財報前投資人對企業獲利抱持樂觀態度。

道瓊工業指數上漲161.78點，漲幅0.3%，至47,706.37點；標普500指數上漲15.73點，漲幅0.2%，至6,890.89點；那斯達克綜合指數上漲190.04點，漲幅0.8%，至23,827.49點。

費城半導體指數漲0.4%至7194.71點，也再創歷史新高。 輝達大漲5%，市值增加逾2,300億美元達到4.89兆美元。執行長黃仁勳宣布多項新合作計畫，並駁斥了市場對AI泡沫的疑慮。

台灣加權股價指數周三下跌44.52點，收在27,949.11點。台積電（2330）跌0.3%收在1,475.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 204.53 +0.98 203.00 0.76

中華電 CHT 132.89 +1.05 132.00 0.67

台積電 TSM 1,846.51 1.10 1,475.00 25.19

聯電 UMC 46.72 +0.79 46.00 1.58

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 台積電 半導體

