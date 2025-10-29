輝達AI晶片美國量產啟動 黃仁勳：川普9個月前要求將製造帶回去

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達執行長黃仁勳表示，川普要求將製造遷回美國。美聯社
輝達執行長黃仁勳表示，川普要求將製造遷回美國。美聯社

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳周二在該公司於華盛頓特區舉行的GTC大會上表示，旗下最新一代、速度最快的人工智慧（AI）晶片Blackwell繪圖處理器（GPU）已於亞利桑那州全面量產。輝達最先進GPU過去僅在台灣製造。

黃仁勳透露，美國總統川普九個月前要求他將生產製造遷回美國。

他說：「川普總統對我的第一個要求，就是把製造帶回來。將製造帶回來，因為這對國家安全至關重要。將製造帶回來，因為我們需要工作機會。我們需要那部分的經濟產能。」

本月稍早，輝達與台積電宣布，已在鳳凰城廠區生產出首批Blackwell晶圓。晶圓是半導體蝕刻的基礎材料。輝達並在宣傳影片中指出，今後Blackwell系統也將在美國組裝。

輝達此次選擇在華盛頓特區舉辦大會具有重要戰略意義，藉此向政策制定者展示自身是「美國技術體系」的核心組成部分，同時強調限制其晶片出口將損害美國利益。黃仁勳主張，與其迫使中國大陸自主研發AI晶片，讓中國AI開發者習慣使用輝達等美國技術更符合美國利益。

根據CNBC報導，黃仁勳曾表示選址華盛頓部分原因是方便川普出席，但川普目前正出訪亞洲。不過，路透報導，川普周二表示計畫周三與黃仁勳會面。

黃仁勳表示，輝達過去四季已出貨600萬顆Blackwell GPU，預估Blackwell與明年的Rubin晶片合計可創造5,000億美元銷售額。

