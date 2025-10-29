黃仁勳GTC大會開頭影片 竟現「台灣之光王建民」

美國AI晶片大廠輝達的GTC技術大會（GPU TechnologyConference）今天首度移師華府，開場影片回顧蘋果創辦人賈伯斯展示手機，螢幕一度閃過頂埔國小學生舉「台灣之光王建民」海報及揮舞國旗的畫面。

2006至2007年，王建民穿上紐約洋基隊40號球衣，連續在MLB締造單季19勝佳績，「台灣之光」建仔登板畫面登上各大媒體，而這張頂埔國小學生歡慶「建仔」得分的畫面，則出自2006年10月的「紐約時報」（The New York Times）報導。

報導生動描寫王建民掀起的棒球熱，力挺建仔成為各光譜政治人物的少數共識之一。有立法委員甚至在開會時睡著，只因熬夜看了棒球賽。台灣一家連鎖便利商店推出限量印有王建民照片的捷運卡時，民眾排隊排了兩天，甚至爆發衝突，警察也因此介入。

時任立委、現任副總統蕭美琴對紐時表示，「他就像我們的國民英雄」。

「台灣之光王建民」海報的畫面不到一秒，不留意很難注意，多數人的目光都集中在即將啟程前往亞洲的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳身上。

黃仁勳這場演說展現輝達擴大版圖的企圖心，除了宣布與能源部及芬蘭電信設備大廠諾基亞（Nokia）等合作外，矽谷軍工新貴帕蘭泰爾（Palantir）也將整合輝達系統，目標以光速處理客戶數據。

資料分析出身的帕蘭泰爾以與情報機構合作著稱，近期獲美軍百億美元的軟體服務合約。黃仁勳說，帕蘭泰爾將整合輝達的技術，「讓我們能夠為政府、國家安全以及全球企業處理數據，以光速且在極大規模下運作」。

此外，輝達也將與美國能源部合作建造7台超級電腦。其中兩台位於新墨西哥州洛薩拉摩斯國家實驗所（Los Alamos National Laboratory），其中一台名為任務（Mission）的超級電腦將用於執行機密應用，預計2027年投入運作；另一台名為願景（Vision）系統，將用於非機密的AI與開放科學研究。

同時，輝達也將協助美國在6G競賽中勝出。黃仁勳今天宣布與諾基亞合作開發軟硬體以加速5G向6G的過渡。輝達稍早另透過聲明指出，將對諾基亞投資10億美元（約新台幣305億元）。

比照美國總統川普將製造業遷回美國的政策路線，黃仁勳將這項投資形容為「將電信技術帶回美國」的例子，一個多小時的演說也以「讓美國再次偉大」做結。

他將飛往亞洲，並於31日在亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會最後一天發表主題演說，成為本次大會一大亮點。人在日本出訪的川普也預告29日與黃仁勳會晤。