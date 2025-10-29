輝達觸角深入國安 與矽谷軍工新貴合作光速處理數據

黃仁勳今天一口氣宣布3項大型合作，除了能源部及諾基亞，矽谷軍工新貴帕蘭泰爾也將整合輝達系統，目標以光速處理數據。資料分析出身的帕蘭泰爾以與情報機構合作著稱，近期獲美軍百億美元的軟體服務合約。

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳中午在華府舉行的GTC技術大會（GPUTechnology Conference）發表主題演說，這是輝達首次將GTC移師首都。

黃仁勳長期強調人工智慧及輝達技術對國安的重要性。這次在華府的主題演講中，他進一步突顯輝達在強化美國安全與引領AI科技競賽方面所扮演的關鍵角色。

他宣布「帕蘭泰爾」（Palantir）將整合輝達的技術，「讓我們能夠為政府、國家安全以及全球企業處理數據，以光速且在極大規模下運作」。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）指出，帕蘭泰爾美國政府業務部門總裁詹恩（Akash Jain）於GTC技術大會場邊表示，帕蘭泰爾將總部從加州遷至丹佛的部分原因是矽谷過去不願談國家安全的重要性。

然而，近年來矽谷經歷一場文化轉變，尤其自今年初川普上任以來，這種轉變更加明顯。越來越多的公司開始公開其技術在國家安全領域的應用。

例如，科技巨頭Google今年2月悄悄更新AI原則，移除不將AI用於武器或監控的承諾。

此外，輝達也將與美國能源部合作建造7台超級電腦，讓美國科學研究保持領先地位，並將與芬蘭電信設備大廠諾基亞（Nokia）合作，開發軟硬體以加速5G向6G的過渡，協助美國在6G競賽中勝出。

輝達同日透過聲明指出，將對諾基亞投資10億美元（約新台幣305億元）。

GTC技術大會以往通常在加州聖荷西（San Jose）舉行，而黃仁勳過去的發言多聚焦輝達的技術及AI發展。政治新聞媒體Politico觀察，黃仁勳今天的演說政治味更濃，引人注目。

例如，他不時提到川普。「總統川普要求我做的第一件事就是讓製造業回歸，因為這對國家安全是必要的，讓製造業回歸是因為我們想要就業機會」。黃仁勳也以「讓美國再次偉大」作結。

他後續將飛往亞洲，並於31日在亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會最後一天發表主題演說，成為本次大會一大亮點。人在日本出訪的川普也預告29日與黃仁勳會晤。