AI熱潮推動輝達股價飆升 市值逼近5兆美元

輝達（Nvidia）邁向成為全球首家市值達5兆美元（新台幣152.8兆元）的公司，這家晶片巨擘表示人工智慧（AI）處理器的訂單金額達5000億美元，並將為美國能源部建造7台新型超級電腦。

路透社報導，輝達今天股價收盤上漲近5%，市值增加超過2300億美元，總市值達到4.89兆美元，盤中一度觸及4.94兆美元。

輝達執行長黃仁勳今天在華盛頓舉行的開發者大會上發表主題演說，讚揚美國總統川普的政策，並宣布多項新產品與合作計畫。

輝達是全球AI推廣的核心企業，正積極拓展合作，同時在美中貿易戰中謹慎應對，這場競爭可能決定未來全球主要採用哪一國的科技。

總部設於加州聖克拉拉（Santa Clara）的輝達今年股價累漲50%，7月市值首度超越4兆美元。

全球市值次高的企業微軟（Microsoft）今天股價上漲2%，市值達4.03兆美元。微軟與OpenAI宣布重組協議，讓OpenAI能脫離非營利架構，為未來可能的上市鋪路。

輝達為美國能源部建造的超級電腦，部分將用於維護與發展美國核武庫。其中最大的一台將與甲骨文（Oracle）合建，內含10萬顆輝達高階Blackwell系列AI晶片。