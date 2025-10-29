快訊

今九九重陽節陽氣最重 鎮宅、旺財、趕瘟神...民俗密技全公開

AI熱潮推動輝達股價飆升 市值逼近5兆美元

中央社／ 紐約28日綜合外電報導
輝達執行長黃仁勳。路透
輝達執行長黃仁勳。路透

輝達（Nvidia）邁向成為全球首家市值達5兆美元（新台幣152.8兆元）的公司，這家晶片巨擘表示人工智慧（AI）處理器的訂單金額達5000億美元，並將為美國能源部建造7台新型超級電腦。

路透社報導，輝達今天股價收盤上漲近5%，市值增加超過2300億美元，總市值達到4.89兆美元，盤中一度觸及4.94兆美元。

輝達執行長黃仁勳今天在華盛頓舉行的開發者大會上發表主題演說，讚揚美國總統川普的政策，並宣布多項新產品與合作計畫。

輝達是全球AI推廣的核心企業，正積極拓展合作，同時在美中貿易戰中謹慎應對，這場競爭可能決定未來全球主要採用哪一國的科技。

總部設於加州聖克拉拉（Santa Clara）的輝達今年股價累漲50%，7月市值首度超越4兆美元。

全球市值次高的企業微軟（Microsoft）今天股價上漲2%，市值達4.03兆美元。微軟與OpenAI宣布重組協議，讓OpenAI能脫離非營利架構，為未來可能的上市鋪路。

輝達為美國能源部建造的超級電腦，部分將用於維護與發展美國核武庫。其中最大的一台將與甲骨文（Oracle）合建，內含10萬顆輝達高階Blackwell系列AI晶片。

美國 能源 OpenAI

延伸閱讀

黃仁勳大讚川普很努力 仍盼美國技術進入中國市場

美股三大指數再創新高 受輝達和微軟提振

輝達與諾基亞達成戰略夥伴關係 斥資10億美元入股

黃仁勳：輝達攜手美能源部 打造7座AI超級電腦

相關新聞

為上市鋪路…OpenAI與微軟協議 重組成為公益公司

微軟昨天宣布與OpenAI達成協議，讓OpenAI重組成為公益公司，為未來公開上市鋪路，並賦以其在業務運營方面更多的自由...

黃仁勳GTC大會開頭影片 竟現「台灣之光王建民」

美國AI晶片大廠輝達的GTC技術大會（GPU TechnologyConference）今天首度移師華府，開場影片回顧蘋...

AI熱潮推動輝達股價飆升 市值逼近5兆美元

輝達（Nvidia）邁向成為全球首家市值達5兆美元（新台幣152.8兆元）的公司，這家晶片巨擘表示人工智慧（AI）處理器...

輝達AI晶片美國量產啟動 黃仁勳：川普9個月前要求將製造帶回去

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳周二在該公司於華盛頓特區舉行的GTC大會上表示，旗下最新一代、速度最快的人工智慧（AI）...

黃仁勳說了什麼振奮市場？輝達GTC大會一次看

輝達（NVIDIA）周二（28日）首度在華府舉行GTC大會，執行長黃仁勳宣布多項新合作計畫，並駁斥外界對AI泡沫的疑慮，...

黃仁勳大讚川普很努力 仍盼美國技術進入中國市場

輝達執行長黃仁勳28日大讚美國總統川普非常努力，指川普致力於讓美國獲勝；黃仁勳也認為，美國技術應該進入中國，才能贏得中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。