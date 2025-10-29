黃仁勳說了什麼振奮市場？輝達GTC大會一次看

輝達（NVIDIA）周二（28日）首度在華府舉行GTC大會，執行長黃仁勳宣布多項新合作計畫，並駁斥外界對AI泡沫的疑慮，並預言最新晶片可望創造5,000億美元營收。

黃仁勳表示，輝達主力AI加速器晶片Blackwell和最新的Rubin系列，將帶動銷售成長一路延續至2026年，規模前所未見。

輝達公布展現和各產業建立的合作夥伴關係：與Uber、Palantir和CrowdStrike等企業合作，確保自家技術持續位居AI熱潮核心。同時，輝達也發表一套可讓量子電腦和AI晶片互相連結的新系統。

黃仁勳表示，這項名為NVQLink的新技術將為新一代超級電腦鋪路，並可降低量子運算核心單元「量子位元」（qubits）的錯誤率。

黃仁勳在主題演講中說：「這項技術不僅能修正現有量子位元的錯誤，也能修正未來規模的錯誤。我們將把量子電腦從目前的數百個量子位元，擴展到未來的數萬、甚至數十萬個量子位元。」

他並指出，輝達已和17家量子運算公司建立合作夥伴關係，支援新推出的NVQLink技術，但未具名是哪些廠商。

更明確展現全球布局

輝達也更明確展現全球布局。該公司計畫和德國電信（Deutsche Telekom）合作，在德國興建一座耗資10億歐元（約12億美元）的資料中心，也剛宣布和諾基亞（Nokia）簽署投資協議。黃仁勳預定本周訪問南韓期間，還將進一步宣布與三星電子和現代汽車集團的合作案。

輝達將斥資10億美元入股諾基亞（Nokia），並計劃向這家電信設備公司供應AI驅動的運算設備，用於無線網路系統。消息公布後，諾基亞股價飆漲21%，創逾十年最大單日漲幅。

雙方在聯合聲明中表示，諾基亞將以每股6.01美元向輝達發售約1.66億股新股，輝達將持有該公司約2.9%的股權。輝達晶片將用於強化諾基亞5G與6G網路軟體運算效能，雙方也將合作研究如何在輝達的AI基礎建設中運用諾基亞的資料中心技術。

黃仁勳在白宮附近的會展中心對數千名與會者說：「我們已經進入良性循環，來到轉折點，這真是非同尋常。」他也強調輝達在推動美國製造業復興方面，正協助實現美國總統川普的經濟政策。

黃仁勳駁斥AI呈現投資泡沬

不過，黃仁勳的發表會重點仍放在AI產業已進入關鍵轉折點。他指出，現在的AI模型運算能力已足夠強大，讓企業願意付費使用，這也進一步合理化高成本的運算基礎建設投資。

這番談話緩和了市場對AI投資泡沫的疑慮，推升輝達股價周二上漲5%，收在201.03美元，再創歷史新高。

黃仁勳在會後接受彭博電視訪問時說：「我不認為我們正處在AI泡沫中。現在各種AI模型都有實際應用，我們在使用這些服務時也樂於付費。」

這場針對華府觀眾的發表會充滿愛國色彩。活動多次強調輝達做為「美國之光」的角色，以及協助製造業回流本土的努力。黃仁勳在結語時甚至呼應川普的招牌口號，向台下觀眾致謝說：「謝謝各位，一起讓美國再次偉大。」

不過，輝達仍希望獲得白宮與國會支持，放寬AI晶片對中國大陸的銷售限制。出口禁令至今已讓輝達損失數十億美元營收。黃仁勳表示，旗下Blackwell與Rubin晶片的銷售預測中，並未納入中國市場。

在主題演講前，黃仁勳臨時登台向觀眾透露，自己預定數日後將在首爾舉行的亞太經合會（APEC）高峰會期間，與川普會面。

知情人士表示，黃仁勳希望深化和南韓的合作關係。南韓不僅是全球記憶體晶片供應鏈的關鍵一環，也正力圖成為主要的AI運算中心。除三星電子和現代汽車集團外，輝達還計劃向SK集團供應晶片。SK集團旗下包括晶片製造商SK海力士（SK Hynix），並正投資7兆韓元（約49億美元）在南韓建設AI資料中心。

為擴大全球布局，輝達近來積極推動黃仁勳所稱的「主權AI」理念，也就是各國應建立自主的AI技術能力。南韓政府正規劃大規模投資運算基礎建設，目標在2030年前取得多達20萬顆高效能GPU，相關支出估計約30億美元。