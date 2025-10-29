擬出席APEC企業領袖峰會 黃仁勳：川普叫我去

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
輝達執行長黃仁勳。記者陳熙文／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者陳熙文／攝影

輝達28日於美國華盛頓舉行GTC大會（GTC DC），輝達執行長黃仁勳說，他原本的計畫是在華府舉行大會，好邀請川普政府參與，沒想到美國總統川普2天前致電，希望他能在南韓見面；黃仁勳說，他會去支持川普的亞洲行。

黃仁勳說，川普是美國總統，大家都希望他能夠取得巨大的成功，讓美國能夠獲得勝利。

川普本周出訪亞洲，最後一站抵達南韓，預計30日與中國國家主席習近平見面；有報導指出，黃仁勳預計出席30日舉行的APEC企業領袖峰會，黃仁勳28日沒有透露說他何時出發，僅表示，他會盡快出發。

