為上市鋪路…OpenAI與微軟協議 重組成為公益公司

仍有600多戶未搬遷…桃機第3跑道延後 估2032年完工

韓國行程口風緊 黃仁勳：很多會要開、很多消息宣布

中央社／ 華盛頓28日專電

美國AI晶片大廠輝達執行長黃仁勳即將訪問韓國，他今天在華府被問及相關行程和是否與中國國家主席習近平會面時不願透露細節，僅表示有很多會議要開，還會宣布許多消息；至於啟程時間，他只說會盡早出發。

輝達（NVIDIA）昨天起在華府舉辦為期3天的GTC技術大會（GPU Technology Conference），這是輝達GTC技術大會首度移師美國首都舉行。黃仁勳今天中午發表主題演說後，下午和美國能源部長萊特（ChrisWright）共同接受媒體提問。

正在亞洲訪問的美國總統川普（Donald Trump）將於29日抵達韓國，他表示，當天將會晤黃仁勳；川普也預計30日在韓國與習近平舉行雙邊會。

黃仁勳下午被媒體問及韓國行期間將與誰會面？是否與習近平會面？他不願透露，僅表示行程非常忙碌，「等我到了那裡，你們就會知道」。

他說，「有很多會議要開，我們在那邊有很多消息會宣布」，川普知道他即將發布的消息，並為美國企業所做的一切及美國能夠支持像韓國這樣的夥伴，感到自豪。

根據亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會網站資訊，黃仁勳將擔任其中一名講者，預計31日發表演說。對於媒體問及啟程前往韓國的時間，他不願透露，只說會試著盡早出發。

對於美中貿易角力持續之際，川習會可能帶來的成果，萊特表示，中國是經濟與科學強國，美中之間確實存在一些分歧，但也有許多共同點。他相當樂觀，相信川習會將達成協議與安排，這將有利於美國，也有利於全球。

美中為全球兩大經濟體，外媒先前分析，雙方不會在川習會前解決所有分歧議題，但可能會在中國對戰略礦產的控制、美國出口管制等棘手問題上取得若干進展。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前表示，美中最新一輪的貿易談判已就關稅、稀土、大豆、短影音平台TikTok等達成共識，為30日川習會提供了「框架」，川普屆時將親自說明。

