黃仁勳大讚川普很努力 仍盼美國技術進入中國市場

輝達執行長黃仁勳28日大讚美國總統川普非常努力，指川普致力於讓美國獲勝；黃仁勳也認為，美國技術應該進入中國，才能贏得中國開發人員的心。

輝達28日於美國華盛頓舉行GTC大會（GTC DC），由黃仁勳發表主題演講；黃仁勳宣布，與諾基亞（Nokia）建立戰略合作夥伴關係，計畫合作布建以人工智慧（AI）為基礎的新世代行動網絡和通訊基礎建設，並推出擁有6G通訊技術的NVDIA Arc Aerial RAN電腦平台。

黃仁勳說，他們要改造5G通訊技術，也讓美國加入6G通訊技術的競賽。

輝達新聞稿指出，在這項合作關係上，輝達預計以每股6.01美元的價錢投資諾基亞10億美元；根據華盛頓郵報報導，輝達預計購入逾1.6億的諾基亞股票，讓輝達持有2.9%的股分。

輝達近期陸續宣布重大投資，除了在9月宣布斥資50億美元入股英特爾（Intel），輝達本月也與OpenAI達成1000億美元的投資協議，擬將向OpenAI提供其資料中心運算所需的先進晶片與系統。

黃仁勳也在會中宣布與美國能源部合作，在美國打造7座AI電腦，以增進國家的科學發展；黃仁勳也稱讚美國總統川普的能源政策，指川普了解到國家需要能源才能獲勝，黃仁勳認為說，若不是川普能源至上的倡議、傾國家之力支持能源發展，美國可能陷入非常糟糕的狀況。

黃仁勳也強調在美國製造的重要性，並在會中播放的影片中指出，輝達未來的AI工廠會在美國建造，指人工智慧的紀元已經開始，且是在美國為全世界生產製造。

黃仁勳在主題演講之後接受媒體提問，黃仁勳提到他與川普的所有的對話都聚焦在產業回流美國生產製造，以增加美國工作機會、技術勞工回歸美國、強化國家安全，讓全世界都遵循美國的科技技術標準，以及美國再次富有等。

黃仁勳也說，這都是要讓美國變得更富有，因為最富有的國家通常都是最安全的國家。

黃仁勳還稱讚川普非常努力，通常都在晚間10點半與他通電，指川普瘋狂工作要讓美國再次偉大、贏得勝利。

至於美國在美中競賽中取得勝利的條件是什麼？黃仁勳提出3個條件，包括美國的技術系統應該占全世界的80%，同時美國必須贏得全球開發人員的心，包括中國的開發人員，讓他們願意使用美國技術系統，以及不管美國制定什麼樣的政策，都必須維持美國領先。

而輝達向中國出售H20晶片，並希望協調Blackwell系列晶片進入中國市場，黃仁勳28日表示，他支持美國技術進入中國，才能贏得中國開發人員的心；黃仁勳說，有一半的AI研究人員都在中國，所以美國必須到中國，確保他們使用美國的開發的技術。

至於美國開放出售晶片給中國，會不會影響到國家安全，黃仁勳表示，美國五角大廈永遠不會使用對手國家開發的科技，正如中國軍方也不會這麼做；黃仁勳說，中國在已生產製造很多晶片，且每年不斷擴大生產規模，中方與其讓自己曝險，不如使用自己製造的晶片。

黃仁勳說，若是基於國家安全而有所擔憂，他認為這是錯放的擔憂；黃仁勳說，中國有很多自行製造的晶片，也擁有百分之百中國製的超級電腦。