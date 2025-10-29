AI熱潮率輝達等科技股走高 美股收盤齊揚
人工智慧（AI）熱潮助攻AI晶片大廠輝達（NVIDIA）等科技股走高，這強化市場對貿易緊張局勢緩解和主要央行推動利多政策的樂觀情緒，美股4大指數今天收紅。
道瓊工業指數上漲161.78點或0.34%，收報47706.37點。
標普500指數上揚15.73點或0.23%，收在6890.89點。
那斯達克指數挺升190.04點或0.80%，收23827.50點。
費城半導體指數小漲26.73點或0.37%，收7194.71點。
