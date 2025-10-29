快訊

為上市鋪路…OpenAI與微軟協議 重組成為公益公司

仍有600多戶未搬遷…桃機第3跑道延後 估2032年完工

AI熱潮率輝達等科技股走高 美股收盤齊揚

中央社／ 紐約28日綜合外電報導

人工智慧（AI）熱潮助攻AI晶片大廠輝達（NVIDIA）等科技股走高，這強化市場對貿易緊張局勢緩解和主要央行推動利多政策的樂觀情緒，美股4大指數今天收紅。

道瓊工業指數上漲161.78點或0.34%，收報47706.37點。

標普500指數上揚15.73點或0.23%，收在6890.89點。

那斯達克指數挺升190.04點或0.80%，收23827.50點。

費城半導體指數小漲26.73點或0.37%，收7194.71點。

指數 科技股 半導體

延伸閱讀

APEC企業領袖峰會登場 黃仁勳10月31日發表主題演說

輝達GTC大會登場 激勵相關概念股…這二檔逆勢強

輝達選址生變？ 他曝北市府與新壽談判恐陷這風暴

還在等輝達… 北市曝T1718、新洲美段等備案各有優劣

相關新聞

為上市鋪路…OpenAI與微軟協議 重組成為公益公司

微軟昨天宣布與OpenAI達成協議，讓OpenAI重組成為公益公司，為未來公開上市鋪路，並賦以其在業務運營方面更多的自由...

擬出席APEC企業領袖峰會 黃仁勳：川普叫我去

輝達28日於美國華盛頓舉行GTC大會（GTC DC），輝達執行長黃仁勳說，他原本的計畫是在華府舉行大會，好邀請川普政府參...

黃仁勳大讚川普很努力 仍盼美國技術進入中國市場

輝達執行長黃仁勳28日大讚美國總統川普非常努力，指川普致力於讓美國獲勝；黃仁勳也認為，美國技術應該進入中國，才能贏得中國...

輝達與諾基亞達成戰略夥伴關係 斥資10億美元入股

輝達執行長黃仁勳28日於美國華盛頓GTC DC發表主題演講，他在演說中宣布與諾基亞（Nokia）建立戰略合作夥伴關係，計...

南韓上季 GDP 成長1.2% 美國關稅成為最大不確定因素

南韓經濟以一年多來最快速度擴張，內需在消費帶動下持續復甦，出口受半導體景氣支撐可望維持良好，但美國關稅的影響可能逐步擴大...

英國催生三方鋼鐵聯盟

英國貿易大臣布萊恩特（Chris Bryant）透露，英國政府期盼與美國和歐盟建立三方「鋼鐵聯盟」，以避免全球生產過剩引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。