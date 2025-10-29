輝達與諾基亞達成戰略夥伴關係 斥資10億美元入股

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
輝達執行長黃仁勳28日於美國華盛頓GTC DC發表主題演講，他在演說中宣布與諾基亞（Nokia）建立戰略合作夥伴關係。記者陳熙文／攝影
輝達執行長黃仁勳28日於美國華盛頓GTC DC發表主題演講，他在演說中宣布與諾基亞（Nokia）建立戰略合作夥伴關係。記者陳熙文／攝影

輝達執行長黃仁勳28日於美國華盛頓GTC DC發表主題演講，他在演說中宣布與諾基亞（Nokia）建立戰略合作夥伴關係，計畫合作布建以人工智慧（AI）為基礎的新世代行動網絡和通訊基礎建設，並計畫推出擁有6G通訊技術的NVDIA Arc Aerial RAN電腦平台。

輝達指出，在這項合作關係上，輝達預計以每股6.01美元的價錢投資諾基亞10億美元；根據華盛頓郵報報導，輝達預計購入逾1.6億的諾基亞股票，讓輝達持有2.9%的股分。

輝達近期陸續宣布重大投資，除了在9月宣布斥資50億美元入股英特爾（Intel），輝達本月也與OpenAI達成1000億美元的投資協議，擬向OpenAI提供其資料中心運算所需的先進晶片與系統。

