快訊

為上市鋪路…OpenAI與微軟協議 重組成為公益公司

仍有600多戶未搬遷…桃機第3跑道延後 估2032年完工

黃仁勳：輝達攜手美能源部 打造7座AI超級電腦

中央社／ 華盛頓28日專電

AI晶片大廠輝達執行長黃仁勳今天宣布，將與美國能源部攜手建造7台AI超級電腦，讓美國立於科學研究前沿。輝達也將與諾基亞合作，開發搭載Blackwell GPU的全新無線路電腦，能夠同時進行無線通訊與AI運算，使美國成為6G革命核心。

黃仁勳今天中午在華府舉行的輝達（NVIDIA）GTC技術大會（GPU Technology Conference）發表主題演說時宣布前述計畫，這是輝達GTC技術大會首次移師華府。

他表示，全球正進入人工智慧（AI）時代。傳統的物理模擬不會消失，但可以透過AI的代理模型加以擴展與強化，實現更大規模的運算效能。未來，面對來自全球大量的數據與訊號，遙測技術比以往更加重要，而若沒有機械化的工廠與實驗室，科學研究將無法在所需的規模與速度下進行。

黃仁勳說，美國能源部長萊特（Chris Wright）深知這一點，他希望能源部把握這次契機，全面強化自身實力，確保美國始終站在科學創新最前沿。

與諾基亞的合作方面，黃仁勳指出，芬蘭電信設備大廠諾基亞（Nokia）是全球第二大電信設備製造商，產業規模達3兆美元（約新台幣91.69兆元），在全球擁有數百萬座基地台。雙邊合作將使輝達在以加速運算和人工智慧為基礎的全新技術上開發，使美國成為下一場6G革命的核心。

「因此，今天我們宣布，輝達推出全新產品線，名為『NVIDIA Arc』—空中無線網路電腦（Aerial RadioNetwork Computer）。」

黃仁勳說明，這項新產品線建立在Blackwell GPU等3項全新核心技術上，能夠同時進行無線通訊與AI運算，這是徹底的革命性突破。

黃仁勳行程滿檔，今天結束在華府的演說後，預定飛往韓國，並於31日在亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會最後一天發表主題演說，將是本次大會一大亮點。

人在日本出訪的美國總統川普也預告，29日將與黃仁勳會晤。

美國 規模 能源

延伸閱讀

APEC企業領袖峰會登場 黃仁勳10月31日發表主題演說

經濟日報社論／大國角力下 產業轉型刻不容緩

台積電領先不代表台灣科技領先 中美AI在5大新領域競爭…台灣跟上了嗎？

魏寶生透露秘辛 老闆發函找黃仁勳溝通

相關新聞

為上市鋪路…OpenAI與微軟協議 重組成為公益公司

微軟昨天宣布與OpenAI達成協議，讓OpenAI重組成為公益公司，為未來公開上市鋪路，並賦以其在業務運營方面更多的自由...

黃仁勳大讚川普很努力 仍盼美國技術進入中國市場

輝達執行長黃仁勳28日大讚美國總統川普非常努力，指川普致力於讓美國獲勝；黃仁勳也認為，美國技術應該進入中國，才能贏得中國...

輝達與諾基亞達成戰略夥伴關係 斥資10億美元入股

輝達執行長黃仁勳28日於美國華盛頓GTC DC發表主題演講，他在演說中宣布與諾基亞（Nokia）建立戰略合作夥伴關係，計...

南韓上季 GDP 成長1.2% 美國關稅成為最大不確定因素

南韓經濟以一年多來最快速度擴張，內需在消費帶動下持續復甦，出口受半導體景氣支撐可望維持良好，但美國關稅的影響可能逐步擴大...

英國催生三方鋼鐵聯盟

英國貿易大臣布萊恩特（Chris Bryant）透露，英國政府期盼與美國和歐盟建立三方「鋼鐵聯盟」，以避免全球生產過剩引...

美國兩大射頻晶片商結親 Skyworks 收購同業 Qorvo 恐招致反壟斷調查

美國無線晶片商Skyworks Solutions將收購競爭對手Qorvo，以打造全球最大的智慧手機射頻晶片供應商之一，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。