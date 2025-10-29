金價連3,900美元也岌岌可危 市場人士仍堅定看漲到5,000美元

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
國際金價28日連續第三天籠罩在沉重賣壓之下，現貨金價繼27日失守每英兩4,000美元大關後，28日又一度面臨3,900美元保衛戰。但市場仍堅定看多，預估未來一年金價仍有望逼近5,000美元。

倫敦金銀市場協會（LBMA）周二在京都舉行的年度會議的與會者預測，未來12個月黃金價格有望達到每英兩4,980美元，比目前水平上漲約27%。LBMA是由專業黃金交易商組成的產業協會。這份調查結果是在該組織的年度調查中收集，並在會議上向與會代表展示。

黃金現貨價28日一度重挫2.4%，報每英兩3,886.62美元，之後跌幅收斂，回到3,900美元以上。金價今年來一路過關斬將，本月20日才站上4,381.52美元的（盤中）歷史新高，主要由於美中緊張局勢，以及近期市場對錯失黃金漲勢的恐懼情緒等因素。

LBMA的預測與最新路透調查的結果相近，路透27日發布的調查結果顯示，受經濟和地緣政治動盪影響，黃金的避險吸引力依然強勁，預計2026年黃金平均價格為4,275 美元。 

在此同時，南韓央行官員28日表示，該行打算從中至長期角度考慮加碼買進黃金，將關注市況以決定買進時機與規模。南韓央行上次提高黃金準備是在2013年。

