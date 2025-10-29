快訊

美中貿易衝突休兵 包括台灣問題在內的地緣戰略 待川普訪北京再談

英國催生三方鋼鐵聯盟

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

英國貿易大臣布萊恩特（Chris Bryant）透露，英國政府期盼與美國歐盟建立三方「鋼鐵聯盟」，以避免全球生產過剩引發的鋼鐵供過於求，衝擊自家產業。

布萊恩特向英國金融時報（FT）表示，英國政府正持續討論簽署類似1950年代關稅協定的可能性，美國、歐盟和英國在該協定下將同意建立聯盟，以抵禦獲得不公平補貼的鋼鐵；這類鋼鐵大多來自中國大陸。

布萊恩特說：「我們持續討論如何落實這個構想─ 到底是三方還是兩方聯盟，如果是兩方又是哪兩方。」

美國對進口鋼鐵祭出50%關稅後，布魯塞爾當局本月稍早也公布，明年7月起對進口鋼鐵課徵50%關稅，以及可用配額砍半的提案。英國業界警告，如果未採取防衛措施，歐盟此舉將導致該國鋼鐵業面臨史上「最大危機」。

布萊恩特表示，英國已和布魯塞爾當局有「充滿建設性的討論」，並與德國等歐盟重要成員國舉行雙邊會談，希望在2026年7月歐盟新關稅生效前，為英國出口商贏得優惠安排。布萊恩特「深信」英國最終將達成「優於一般協議的協議」，將獲得較多配額或部分產品贏得豁免。布萊恩特說：「當然，如果我們能建立某種鋼鐵聯盟，這一切最終可能都會被忽略。」

