快訊

為上市鋪路…OpenAI與微軟協議 重組成為公益公司

仍有600多戶未搬遷…桃機第3跑道延後 估2032年完工

聽新聞
0:00 / 0:00

美國兩大射頻晶片商結親 Skyworks 收購同業 Qorvo 恐招致反壟斷調查

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國兩大射頻晶片商Skyworks Solutions和Qorvo，28日宣布將合併。美聯社
美國兩大射頻晶片商Skyworks Solutions和Qorvo，28日宣布將合併。美聯社

美國無線晶片商Skyworks Solutions將收購競爭對手Qorvo，以打造全球最大的智慧手機射頻晶片供應商之一，新公司估值可達220億美元。兩家公司股價應聲勁揚，在28日美股早盤一度急漲11%以上。

蘋果發展自研數據機（modem）晶片，讓這兩家公司面臨壓力，要整併以把握智慧手機需求的復甦。

蘋果的數據機晶片，首先用於今年稍早亮相的iPhone 16e，最終蘋果可能會減少仰賴Skyworks和Qorvo，打壓兩家公司的長期銷售展望。

這兩家公司都高度仰賴蘋果訂單，Skyworks營收的近三分之二，由蘋果貢獻。Qorvo也有近半銷售出自蘋果。

Skyworks在28日同意以現金和股票收購Qorvo， Qorvo股東每持有1股股票，可取得現金32.5美元與0.96股的Skyworks股份。這相當於Skyworks的出價為每股105.31美元，較Qorvo 27日收盤價的92.13美元、溢價14.3%，並讓Qorvo估值來到97.6億美元，相當於用將近100億美元收購這家公司。

交易完成後，Skyworks將掌控合併公司的約63%股權，Qorvo則持有剩餘股份。Skyworks現任掌門布萊斯，將出任新公司執行長，Qorvo執行長則會加入新公司董事會。

併購案定於2027年初完成，但仍須監管機關核准與股東同意。

Skyworks設計並生產類比和混合訊號晶片，用於無線通訊、汽車、消費性電子產品。該公司8月表示，由於類比晶片需求穩定，預估第4季營收和獲利將優於華爾街預期。Qorvo專長是用於先進智慧手機的射頻濾波器、功率放大器、前端模組等，該公司也跨入非智慧機市場，包括無線基地台、有線電視、網通設備、軍事應用等。

由於本交易涉及美國兩大射頻晶片商，可能會招來反壟斷審查。但合併案也可在無線連網晶片領域，形塑出更具競爭力的美國公司。歐美政府都努力強化半導體產業，以減少對亞洲的依賴。

據監管文件，兩家公司同意不尋求其他收購提案。聲明稿指出，合併後的新公司年度營收為77億美元，調整後盈餘為21億美元，行動業務銷售為51億美元。

Information網站稍早報導，Skyworks和Qorvo在過去幾個月來，已就合併事宜展開討論。

美國 半導體 華爾街

延伸閱讀

射頻晶片業震撼！蘋果兩大供應商「Skyworks和Qorvo」同意合併

關稅威脅…美國小型進口商有動作了 連明年春季商品都提前拉貨

司法毒品處遇國際論壇！台美聯手反毒深化司法戒癮合作 中文版授權登台

中國掐住稀土出口 韓媒：這個晶片「關鍵氣體」價格飆漲90％

相關新聞

為上市鋪路…OpenAI與微軟協議 重組成為公益公司

微軟昨天宣布與OpenAI達成協議，讓OpenAI重組成為公益公司，為未來公開上市鋪路，並賦以其在業務運營方面更多的自由...

擬出席APEC企業領袖峰會 黃仁勳：川普叫我去

輝達28日於美國華盛頓舉行GTC大會（GTC DC），輝達執行長黃仁勳說，他原本的計畫是在華府舉行大會，好邀請川普政府參...

黃仁勳大讚川普很努力 仍盼美國技術進入中國市場

輝達執行長黃仁勳28日大讚美國總統川普非常努力，指川普致力於讓美國獲勝；黃仁勳也認為，美國技術應該進入中國，才能贏得中國...

輝達與諾基亞達成戰略夥伴關係 斥資10億美元入股

輝達執行長黃仁勳28日於美國華盛頓GTC DC發表主題演講，他在演說中宣布與諾基亞（Nokia）建立戰略合作夥伴關係，計...

南韓上季 GDP 成長1.2% 美國關稅成為最大不確定因素

南韓經濟以一年多來最快速度擴張，內需在消費帶動下持續復甦，出口受半導體景氣支撐可望維持良好，但美國關稅的影響可能逐步擴大...

英國催生三方鋼鐵聯盟

英國貿易大臣布萊恩特（Chris Bryant）透露，英國政府期盼與美國和歐盟建立三方「鋼鐵聯盟」，以避免全球生產過剩引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。