美國兩大射頻晶片商結親 Skyworks 收購同業 Qorvo 恐招致反壟斷調查

美國無線晶片商Skyworks Solutions將收購競爭對手Qorvo，以打造全球最大的智慧手機射頻晶片供應商之一，新公司估值可達220億美元。兩家公司股價應聲勁揚，在28日美股早盤一度急漲11%以上。

蘋果發展自研數據機（modem）晶片，讓這兩家公司面臨壓力，要整併以把握智慧手機需求的復甦。

蘋果的數據機晶片，首先用於今年稍早亮相的iPhone 16e，最終蘋果可能會減少仰賴Skyworks和Qorvo，打壓兩家公司的長期銷售展望。

這兩家公司都高度仰賴蘋果訂單，Skyworks營收的近三分之二，由蘋果貢獻。Qorvo也有近半銷售出自蘋果。

Skyworks在28日同意以現金和股票收購Qorvo， Qorvo股東每持有1股股票，可取得現金32.5美元與0.96股的Skyworks股份。這相當於Skyworks的出價為每股105.31美元，較Qorvo 27日收盤價的92.13美元、溢價14.3%，並讓Qorvo估值來到97.6億美元，相當於用將近100億美元收購這家公司。

交易完成後，Skyworks將掌控合併公司的約63%股權，Qorvo則持有剩餘股份。Skyworks現任掌門布萊斯，將出任新公司執行長，Qorvo執行長則會加入新公司董事會。

併購案定於2027年初完成，但仍須監管機關核准與股東同意。

Skyworks設計並生產類比和混合訊號晶片，用於無線通訊、汽車、消費性電子產品。該公司8月表示，由於類比晶片需求穩定，預估第4季營收和獲利將優於華爾街預期。Qorvo專長是用於先進智慧手機的射頻濾波器、功率放大器、前端模組等，該公司也跨入非智慧機市場，包括無線基地台、有線電視、網通設備、軍事應用等。

由於本交易涉及美國兩大射頻晶片商，可能會招來反壟斷審查。但合併案也可在無線連網晶片領域，形塑出更具競爭力的美國公司。歐美政府都努力強化半導體產業，以減少對亞洲的依賴。

據監管文件，兩家公司同意不尋求其他收購提案。聲明稿指出，合併後的新公司年度營收為77億美元，調整後盈餘為21億美元，行動業務銷售為51億美元。

Information網站稍早報導，Skyworks和Qorvo在過去幾個月來，已就合併事宜展開討論。