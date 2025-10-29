快訊

為上市鋪路…OpenAI與微軟協議 重組成為公益公司

仍有600多戶未搬遷…桃機第3跑道延後 估2032年完工

聽新聞
0:00 / 0:00

晶片關鍵氣體恐大漲價

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

韓媒The Elec報導，在中國大陸限制稀土出口之際，特殊氣體生產商為因應鎢價飆漲，已通知南韓晶片製造商，明年將調高六氟化鎢（WF6）的價格，漲幅最高達到90%。

情人士透露，SK Specialty、Foosung與Kanto Denka Korea等特殊氣體供應商，近期已通知三星、SK海力士、DB Hitek及Magnachip等主要晶片製造商，明年六氟化鎢價格將調升70%至90%。

過去五個月來，鎢價翻了一倍，對這些氣體生產商帶來成本壓力。據了解，日本氣體生產商正以不利的匯率因素為由，準備把價格調高90%。

知情人士表示，這些晶片製造商也知道鎢價上漲，所以或多或少願意接受六氟化鎢漲價。知情人士另指出，六氟化鎢漲價並非短期衝擊，反映供應鏈出現根本變化。

六氟化鎢是晶片製程中化學氣相沉積的核心氣體之一，用於在晶圓上沉積鎢薄膜。矽晶圓上會形成無數導電通道，供電子訊號往返傳輸，這些通道被絕緣層覆蓋，並與其他金屬層相連接。鎢則用於填補這些連接過程中的孔洞與縫隙。

鎢廣泛用於邏輯晶片與DRAM的生產。問題在於全球逾80%的鎢金屬是在中國大陸開採與加工。

情人 漲價

延伸閱讀

中國掐住稀土出口 韓媒：這個晶片「關鍵氣體」價格飆漲90％

APEC企業領袖峰會登場 黃仁勳10月31日發表主題演說

記憶體誰最強？這檔飆516％！謝金河點2台廠大贏家：可惜台「只能享受末梢神經的餘波」

韓廠記憶體第4季喊漲三成

相關新聞

為上市鋪路…OpenAI與微軟協議 重組成為公益公司

微軟昨天宣布與OpenAI達成協議，讓OpenAI重組成為公益公司，為未來公開上市鋪路，並賦以其在業務運營方面更多的自由...

擬出席APEC企業領袖峰會 黃仁勳：川普叫我去

輝達28日於美國華盛頓舉行GTC大會（GTC DC），輝達執行長黃仁勳說，他原本的計畫是在華府舉行大會，好邀請川普政府參...

黃仁勳大讚川普很努力 仍盼美國技術進入中國市場

輝達執行長黃仁勳28日大讚美國總統川普非常努力，指川普致力於讓美國獲勝；黃仁勳也認為，美國技術應該進入中國，才能贏得中國...

輝達與諾基亞達成戰略夥伴關係 斥資10億美元入股

輝達執行長黃仁勳28日於美國華盛頓GTC DC發表主題演講，他在演說中宣布與諾基亞（Nokia）建立戰略合作夥伴關係，計...

南韓上季 GDP 成長1.2% 美國關稅成為最大不確定因素

南韓經濟以一年多來最快速度擴張，內需在消費帶動下持續復甦，出口受半導體景氣支撐可望維持良好，但美國關稅的影響可能逐步擴大...

英國催生三方鋼鐵聯盟

英國貿易大臣布萊恩特（Chris Bryant）透露，英國政府期盼與美國和歐盟建立三方「鋼鐵聯盟」，以避免全球生產過剩引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。