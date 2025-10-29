聽新聞
0:00 / 0:00
馬斯克線上百科 叫陣維基
馬斯克27日推出一個名為Grokipedia的線上百科全書。他表示，這個平台由人工智慧（AI）驅動，目的在提供一個比維基百科（Wikipedia）更符合他保守政治觀點的百科全書。
馬斯克上個月說，他正著手開發一個與維基百科競爭的專案，構想來自他的好友兼科技投資人薩克斯（David Sacks）。薩克斯目前是川普政府的AI與加密幣負責人。馬斯克批評維基百科過於「woke」（意指左派覺醒文化），指責維基平台上的文章中經常引用紐約時報等新聞媒體內容。
科技網站The Verge資深記者報導了使用Grokipedia的心得，直指與維基百科相似的程度遠比預期來得高。目前網頁設計和維基一樣非常基本、簡單，沒看到圖片，只在幾個頁面上有「編輯」按鈕，但點入卻顯示編輯已完成，不能讓使用者建議任何更動。
有趣的是，馬斯克宣稱會比維基百科「大幅進步」的Grokipedia，有些內容明顯是抄自維基百科，因為一些條目底部明確標示資料來自維基。
多位記者試查幾個詞目，發現有些與維基的內容幾乎一模一樣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言