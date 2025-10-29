快訊

為上市鋪路…OpenAI與微軟協議 重組成為公益公司

馬斯克線上百科 叫陣維基

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

馬斯克27日推出一個名為Grokipedia的線上百科全書。他表示，這個平台由人工智慧（AI）驅動，目的在提供一個比維基百科（Wikipedia）更符合他保守政治觀點的百科全書。

馬斯克上個月說，他正著手開發一個與維基百科競爭的專案，構想來自他的好友兼科技投資人薩克斯（David Sacks）。薩克斯目前是川普政府的AI與加密幣負責人。馬斯克批評維基百科過於「woke」（意指左派覺醒文化），指責維基平台上的文章中經常引用紐約時報等新聞媒體內容。

科技網站The Verge資深記者報導了使用Grokipedia的心得，直指與維基百科相似的程度遠比預期來得高。目前網頁設計和維基一樣非常基本、簡單，沒看到圖片，只在幾個頁面上有「編輯」按鈕，但點入卻顯示編輯已完成，不能讓使用者建議任何更動。

有趣的是，馬斯克宣稱會比維基百科「大幅進步」的Grokipedia，有些內容明顯是抄自維基百科，因為一些條目底部明確標示資料來自維基。

多位記者試查幾個詞目，發現有些與維基的內容幾乎一模一樣。

馬斯克 維基百科

