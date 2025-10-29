AI 搶飯碗！亞馬遜要裁1.4萬人 分析師：人工智慧已能彌補生產力缺口

亞馬遜（Amazon）28日宣布，將裁減1.4萬名辦公室員工，人數低於媒體先前披露的3萬人。公司執行長賈西幾個月才說，要用人工智慧（AI）來縮減成本。

亞馬遜在公司部落格寫道，縮編是為了讓公司更精實、減少官僚文化，同時投資於生成式AI等。

亞馬遜是美國第二大私人雇主，到第2季季末為止，在全球僱用超過154萬人，但主要為倉儲人員，企業和科技部門共聘僱35萬人；裁撤1.4萬人，相當於這部門約4%人力。該公司指出，雖然打算在關鍵領域持續聘僱，但未來幾年仍會縮減員額。

市場研究公司eMarketer分析師卡納維斯說，「這次新動作顯示，亞馬遜可能已在企業團隊中，透過人工智慧取得足夠的生產力提升，能支撐大規模的人力縮減」；「同時，亞馬遜投注長期資金建立AI基礎設施，近來一直面臨必須短期抵銷這些成本的壓力」。

執行長賈西6月表示，將擴大使用AI，完成平時由人類處理的工作，總人力可望減少。這番發言引發員工恐慌，眾人翻遍匿名的網路聊天室，了解裁員情況。各產業的企業領袖不只尋求使用新的AI服務，也想用這個科技取代人力作業。

知情人士透露，亞馬遜的裁汰行動，涵蓋物流、支付、遊戲、雲端運算等領域。

賈西在2021年接任執行長，過去幾年來大力刪減成本。亞馬遜在2022年底到2023年初，裁員2.7萬人以上，此後持續推動較小規模的縮編。

賈西強調，更多工作需要自動化，儘管過去三年來裁汰員工，人力仍因疫情時期的雇用潮，陷入過度膨脹。據消息人士，賈西談話過後，亞馬遜開始勒緊褲帶，夏季訂立了更激進的縮編目標，企業物流和廣告業務也遇缺不補。