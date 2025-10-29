官方干預 日圓應聲漲
在日本當局口頭干預、美國總統川普未施壓日本提高軍費後，日圓兌美元28日一度升值逾0.7%，至151.76日圓兌1美元，在G10貨幣中表現最佳。
日本經濟安保大臣城內實表示，當局將持續監控日圓疲弱對經濟的衝擊。同時，川普讚揚美日同盟，並肯定日本首相高市早苗推動防衛支出擴大的計畫。讓原本擔憂川普會施壓日本提高軍事支出的投資人感到寬慰。
陪同川普來東京的美國財長貝森特，與日本財務大臣片山皋月會面後，片山表示，貝森特在會談中沒有深入談及日本銀行（央行）的貨幣政策，儘管他之前說日銀行動「落後」。
美國財政部隨後發布聲明指出，貝森特提出「健全的貨幣政策制定和溝通在穩定通膨預期」和防止匯率過度波動方面發揮的作用。與十多年前「安倍經濟學」政策時相比，日本目前的狀況已大不相同。相比今年稍早多次談及日銀的論調，貝森特這回的表態相對緩和。
