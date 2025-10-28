快訊

OpenAI與微軟達成協議重組為公益公司 為公開上市鋪路

中央社／ 紐約28日綜合外電報導
微軟Microsoft）今天宣布與ChatGPT開發商OpenAI達成協議，讓這家人工智慧（AI）公司能重組成為公益公司（publicbenefit corporation，PBC），為未來公開上市鋪路。

路透社報導，依照協議，重組後的OpenAI將由微軟持有27%股份，價值約1350億美元（約新台幣4兆1300億元）。微軟今天股價開盤應聲勁揚4%。

微軟今天還宣布與OpenAI達成另一項協議，OpenAI將採購2500億美元的Azure雲端運算服務，換得微軟不再享有提供OpenAI運算服務的優先購買權（Right ofFirst Refusal，ROFR）。

此外，微軟也延長與OpenAI的智慧財產權協議。原本協議是對OpenAI的產品和模型開放智財至2030年，或直到OpenAI實現通用AI（artificial generalintelligence，AGI）；新協議則是延長至2032年，且即使在此之前OpenAI宣稱已實現通用AI，並獲得1個獨立專家小組確認，也不受影響。

OpenAI Microsoft 微軟 ChatGPT AI

