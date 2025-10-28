美股早盤／財報激勵大盤再創新猷 微軟、蘋果市值雙雙突破4兆美元

在美國新一批企業財報亮眼帶動下，美國股市28日早盤繼續走揚，三大指數再度改寫歷史新高，微軟和蘋果市值雙雙站上4兆美元。

美股標普500指數28日早盤漲0.2%，報6,889.25點，逼近6,900點關卡；道瓊工業指數漲304.22點或0.64%至47,848.81點，那斯達克綜合指數漲近0.5%，報23,747.64點。

微軟宣布已和OpenAI簽署新協議，OpenAI調整資本結構後，微軟持有OpenAI集團公益公司的投資價值約1,350億美元，從轉換並稀釋後基準來看持股比重約27%。微軟股價28日早盤漲近3%，市值攀升至4.07兆美元，是7月以來首度收復4兆美元大關。

其他個股方面，包裹運送公司優比速（UPS）第3季財報優於華爾街預期，股價28日早盤大漲7.7%；PayPal控股股價勁揚逾9%，原因是該公司將與OpenAI合作，把自家數位錢包整合至ChatGPT。

美股本周重頭戲即將登場，聯準會（Fed）28日展開為期兩天的會議，預料將決議再降息1碼，是今年第二次降息。交易員期盼Fed主席鮑爾以對勞動市場持續走軟感到憂心等因素為由，暗示12月將再次降息。

投資人也聚焦於數家「美股七雄」企業29日及30日將公布的財報，包括Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta和微軟，這些公司合計貢獻標普500指數約25%總市值。蘋果股價28日早盤最多漲近0.4%，市值首度突破4兆美元。