快訊

還有機會！大樂透頭獎連12摃 周五獎金上看4.8億元

川普APEC玩「快閃」舞台留給習近平 專家：美做錯一事反幫了大陸

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／財報激勵大盤再創新猷 微軟、蘋果市值雙雙突破4兆美元

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
微軟和蘋果市值28日早盤雙雙突破4兆美元。路透
微軟和蘋果市值28日早盤雙雙突破4兆美元。路透

在美國新一批企業財報亮眼帶動下，美國股市28日早盤繼續走揚，三大指數再度改寫歷史新高，微軟蘋果市值雙雙站上4兆美元。

美股標普500指數28日早盤漲0.2%，報6,889.25點，逼近6,900點關卡；道瓊工業指數漲304.22點或0.64%至47,848.81點，那斯達克綜合指數漲近0.5%，報23,747.64點。

微軟宣布已和OpenAI簽署新協議，OpenAI調整資本結構後，微軟持有OpenAI集團公益公司的投資價值約1,350億美元，從轉換並稀釋後基準來看持股比重約27%。微軟股價28日早盤漲近3%，市值攀升至4.07兆美元，是7月以來首度收復4兆美元大關。

其他個股方面，包裹運送公司優比速（UPS）第3季財報優於華爾街預期，股價28日早盤大漲7.7%；PayPal控股股價勁揚逾9%，原因是該公司將與OpenAI合作，把自家數位錢包整合至ChatGPT。

美股本周重頭戲即將登場，聯準會（Fed）28日展開為期兩天的會議，預料將決議再降息1碼，是今年第二次降息。交易員期盼Fed主席鮑爾以對勞動市場持續走軟感到憂心等因素為由，暗示12月將再次降息。

投資人也聚焦於數家「美股七雄」企業29日及30日將公布的財報，包括Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta和微軟，這些公司合計貢獻標普500指數約25%總市值。蘋果股價28日早盤最多漲近0.4%，市值首度突破4兆美元。

指數 OpenAI 美股 微軟 蘋果 財報

延伸閱讀

AI發動機再+1 台指期夜盤大漲逾百點

PayPal與OpenAI達協議！可透過ChatGPT購買商品 盤前股價飆13%

射頻晶片業震撼！蘋果兩大供應商「Skyworks和Qorvo」同意合併

蘋果「冷革命」 奇鋐受惠高階iPad Pro導入均熱板…躍唯一台灣供應商

相關新聞

OpenAI與微軟達成協議重組為公益公司 為公開上市鋪路

微軟（Microsoft）今天宣布與ChatGPT開發商OpenAI達成協議，讓這家人工智慧（AI）公司能重組成為公益公...

大陸要小心了？土耳其發現1250萬公噸稀土 有望成全球第3大蘊藏量國

土耳其總統艾爾段本月15日指出，土國西北部城市艾斯基瑟希可能有1250萬公噸的稀土蘊藏量。土國已向澳洲的礦石儲量聯合委員...

美股早盤／財報激勵大盤再創新猷 微軟、蘋果市值雙雙突破4兆美元

在美國新一批企業財報亮眼帶動下，美國股市28日早盤繼續走揚，三大指數再度改寫歷史新高，即將公布上季財報的微軟和蘋果市值雙...

PayPal與OpenAI達協議！可透過ChatGPT購買商品 盤前股價飆13%

PayPal今天宣布與人工智慧（AI）新創公司OpenAI達成合作協議，讓使用者可透過ChatGPT直接以PayPal電...

射頻晶片業震撼！蘋果兩大供應商「Skyworks和Qorvo」同意合併

美國射頻晶片商Skyworks Solutions和Qorvo，28日宣布將合併，以創造估值約220億美元的新公司。這兩...

別理雜音！經濟迎來「薛丁格的貓」時刻 專家揭「2招投資」穩中求勝

現在種種情況令人焦慮不安，K型經濟成形，富者愈富、窮者愈窮。K線上緣視野遼闊，但根基可能不太穩，因為這很大程度上是繫於A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。